«Η κρίση δυστυχώς είναι ήδη παρούσα απειλώντας ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κλιματική κρίση μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Αιγίς».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ακραία φαινόμενα της εποχής σημειώνοντας πως τίποτα δεν θα είναι όπως χθες και πως είναι υποχρέωσή μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. «Η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση γίνονται αναγκαίο τρίπτυχο έχοντας προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής που σβήνουν πυρκαγιές, που σώζουν ζωές στις πλημμύρες, που παρεμβαίνουν μετά από κάθε σεισμό και με αυτοθυσία δίνουν όλες τις μάχες.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε ξεχωριστά τους εθελοντές και σημείωσε πως η εμπειρία των περασμένων ετών μας δίνει δύναμη και γνώση για την αντιπυρική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Αναφέρθηκε επ΄ αυτού στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και έκανε λόγο για δύσκολη αντιπυρική περίοδο. «Στο μέτρο του δυνατού έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να μας βρει το καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένους», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε και τα στελέχη των δασικών υπηρεσιών σημειώνοντας πως είναι επιτυχία που «καταφέραμε να παντρέψουμε τις δασικές υπηρεσίες με την πυροσβεστική υπηρεσία».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο πιο αυστηρά επιχειρησιακό δόγμα με στόχο να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές σε πρώτο χρόνο.

«Θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές για τους εμπρηστές, αλλά και για εκείνους που προκαλούν από αμέλεια, μπορεί η πρόθεση να τους λείπει αλλά το αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Αξίζει να επαναλάβουμε ότι όλες οι δασικές εκτάσεις οι οποίες καίγονται κηρύσσονται αυτόματα αναδασωτέες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την σημασία της πρόληψης και ειδικά στο πρόγραμμα antinero. «Είναι η πρώτη φορά που δαπανώνται τόσοι πόροι για προληπτικές δράσεις», ανέφερε, ενώ είπε ότι «υπάρχει ατομική ευθύνη στον καθαρισμό των οικοπέδων».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτει χρήσιμα όπλα και είμαστε στην πρώτη γραμμή δοκιμής νέων μοντέλων πρόβλεψης, είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε για πλημμύρες.

«Δεν θα ακούσετε ποτέ από εμένα, ούτε από τον υπουργό, ότι είμαστε πανέτοιμοι. Ούτε ότι η πολιτική προστασία μπορεί να γίνει πεδίο πολιτικής διαμάχης. Κάνουμε το καλύτερο. Μερικές φορές η μάχη με τη φύση μπορεί να είναι άνιση», συμπλήρωσε και έφερε παράδειγμα τις εικόνες από το Ντουμπάι σημειώνοντας πως το νερό που έπεσε εκεί ήταν το 1/3 ή το ¼ από εκείνο που έπεσε στην κακοκαιρία Ντάνιελ.

«Δεν αντιμετωπίζουμε τη νέα πραγματικότητα με κατεβασμένα τα χέρια. Η Ελλάδα του 2024 δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019 όταν η Πολιτική Προστασία ήταν περιθωριακή γραμματεία και στεγαζόταν σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο, με ανενεργό το 112. Κι όμως έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο. Έχουμε αποκτήσει ένα φορέα ο οποίος έχει στιβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι μια προσπάθεια που έχει τη σφραγίδα του Νίκου Χαρδαλιά και του Χρήστου Στυλιανίδη. Ένα έργο που συνεχίζει ο Βασίλης Κικίλιας με πυξίδα το πρόγραμμα «Αιγίς». Το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που τρέχει η χώρα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χρηματοδότησή του έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Με αφορμή τα νέα Καναντέρ που θα πάρει η χώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υποκλίνεται στους χειριστές των παλιών πυροσβεστικών αεροσκαφών και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουμε πάρει απόφαση να πάρουμε ελικόπτερα μεσαίου τύπου, ώστε να παρεμβαίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο πεδίο των επιχειρήσεων.

«Αυτός ο εξοπλισμός δεν θα υπήρχε αν δεν είχαμε εξασφαλίσει τα ανάλογα κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης έχει διαθέσει πόρους 36 δις ευρώ στη χώρα μας. Το μισό ποσό είναι απευθείας επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο χαμηλότοκα δάνεια. Να αντιληφθούν όλες και όλοι γιατί αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Θα κριθεί ποια πολιτική δύναμη είναι ικανή να εξασφαλίσει πόρους για τη χώρα, ποια θα μπορέσει να διεκδικήσει πιο ευέλικτη κοινή αγροτική πολιτική, ποια θα διαμορφώσει τη στάση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δηλώσουν αν θέλουν η χώρα μας να παραμείνει στην τροχιά προόδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια, μακριά από πειράματα και περιπέτειες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο ίδιος ο τίτλος της Πολιτικής Προστασίας αποκτά ένα ουσιαστικό περιεχόμενο αποτυπώνοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας, ώστε ο τόπος να συνεχίσει την ανοδική του τροχιά, με την κοινωνία να βηματίζει με σιγουριά ώστε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητά στελέχη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εθελοντές, φίλες και φίλοι.

Μια ιστορική ρήση του πατέρα του αμερικανικού έθνους, του Μπέντζαμιν Φράνκλιν, ότι «όποιος αποτυγχάνει να προετοιμαστεί, προετοιμάζεται για να αποτύχει», νομίζω ότι ισχύει απόλυτα και στην περίπτωση της Πολιτικής Προστασίας. Τον κρατικό φορέα, δηλαδή, ο οποίος έχει επωμιστεί τη βαριά ευθύνη της προστασίας μας, να γίνει ασπίδα μας απέναντι στις επιθέσεις της κλιματικής κρίσης.

Μία κρίση που, δυστυχώς, το γνωρίζουμε πια όλοι, είναι ήδη παρούσα, απειλώντας όλο και πιο συχνά ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές, παίρνοντας μάλιστα συχνά διαφορετικές μορφές.

Το ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι με τις φλόγες να καίνε επί μέρες στη Ρόδο, στα Δερβενοχώρια, στην Πάρνηθα, στη Δαδιά, σε πολλά άλλα σημεία της χώρας, για να ακολουθήσουν μετά οι κυκλώνες «Daniel» και «Elias», πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα τα οποία βύθισαν τεράστιες εκτάσεις, πρωτίστως στη Θεσσαλία αλλά και στη βόρεια Εύβοια και στη Στερεά Ελλάδα.

Είναι, όπως είπα, φαινόμενα πρωτοφανή σε ένταση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πια πότε αυτά θα ξαναχτυπήσουν. Πρόκειται για ακραία φαινόμενα της εποχής, τα οποία, όμως, δηλώνουν ένα και μόνο πράγμα: τίποτα, μα τίποτα, δεν θα είναι όπως χθες. Και ότι είναι υποχρέωσή μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.

Κυρίως, όμως, να αντιληφθούμε ότι η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση -όπου αυτή χρειάζεται- γίνονται πλέον ένα αναγκαίο τρίπτυχο, έχοντας πάντα ως ιερή προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί για τον άνθρωπο υπάρχει τελικά η πολιτική, όπως είπατε «για να γυρίσουν τα παιδιά σπίτι». Και στη δική του υπηρεσία, στην υπηρεσία του ανθρώπου, πρέπει να τίθεται κάθε μέτρο της πολιτείας.

Θέλω και πάλι σήμερα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» στους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής: αυτούς που σβήνουν πυρκαγιές, αυτούς που σώζουν ζωές στις πλημμύρες, αυτούς που παρεμβαίνουν με αυτοθυσία μετά από κάθε σεισμό, αυτούς που με το «112» προλαμβάνουν τα χειρότερα. Με αυτοθυσία δίνουν όλες τις μάχες. Είναι πολλές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε -θέλω να το τονίσω αυτό- και τους σεισμούς που «χτυπούν» αιφνιδιαστικά στη χώρα μας. Μάλιστα, μόλις σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώθηκε μία πολυήμερη άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κρήτη.

Μιλώ, λοιπόν, για τους πυροσβέστες μας, για την ΕΜΑΚ, για τους αστυνομικούς μας, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη του Λιμενικού αλλά και τους εθελοντές μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά. Σας αξίζει ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Χαίρομαι που χρόνο με τον χρόνο αυξάνεστε και προσφέρετε ένα πρόσθετο τείχος προστασίας στον τόπο.

Η εμπειρία των περασμένων ετών, κυρίες και κύριοι, μας δίνει δύναμη και γνώση για την αντιπυρική περίοδο, η οποία ουσιαστικά -ας μην κοροϊδευόμαστε- έχει ήδη ξεκινήσει.

Φέτος είχαμε πυρκαγιές από τον Μάρτιο, παραπάνω από 1.000 έως τώρα. Υπήρχε μάλιστα ένα 12ωρο με παραπάνω από 120 φωτιές. Υπήρχαν φωτιές που εκδηλώθηκαν σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε μεγάλα υψόμετρα: στα Πιέρια Όρη, στην Ιεράπετρα. Είχαμε ξαφνικά περιστατικά, όπως φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιτυχία χθες στη Σούδα. Ενώ ξέρουμε ότι και ο φετινός ασυνήθιστα θερμός και σχετικά άνυδρος χειμώνας, σε συνδυασμό με τους ανέμους, δυσχεραίνει την κατάσταση και μας υποχρεώνει να προετοιμαστούμε, όπως είπε ο Υπουργός, για μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο.

Δεν θα πω μεγάλες κουβέντες και δεν πρέπει να πούμε μεγάλες κουβέντες. Στο μέτρο του δυνατού έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να μας βρει το φετινό καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένους. Με περισσότερους πυροσβέστες, με νέους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, όπως είδατε και σε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο, να παρεμβαίνουν κατευθείαν μέσα στη φωτιά.

Θέλω να ακούσετε με προσοχή την ιστορία, την οποία σας διηγήθηκε ο Υποπυραγός, ο οποίος έλαβε τον λόγο στη διάρκεια της παρουσίασης. Όταν αυτοί οι πυροσβέστες -προσέξτε- τους αφήνει ένα ελικόπτερο σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, συχνά μην έχοντας και οι ίδιοι εξασφαλισμένη διαφυγή, για να μπουν, στην κυριολεξία, μέσα στη φωτιά και να την αντιμετωπίσουν στο πεδίο με αξιοθαύμαστο θάρρος και αξιοθαύμαστη αυτοθυσία.

Και βέβαια, σ' αυτό θέλω να προσθέσω τις ευχαριστίες μου και στα στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών. Θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, και «παντρέψαμε» το Πυροσβεστικό Σώμα με τις Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται πια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε μαζί και να προλαμβάνουν αλλά και να παρεμβαίνουν στις πυρκαγιές. Οι μεν φέρνοντας τη γνώση της κατάσβεσης της φωτιάς, οι δε τη γνώση του δάσους, η οποία τόσο απαραίτητη είναι για να αντιμετωπιστεί μια δασική πυρκαγιά στο πεδίο.

Δέκα, λοιπόν, νέες μονάδες δασοκομάντος, τα περισσότερα αεροσκάφη που είχαμε ποτέ, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Όπως είπα βέβαια, λειτουργεί πλέον και ένα νέο, ακόμα πια αυστηρό επιχειρησιακό δόγμα, το οποίο έχει έναν βασικό σκοπό: να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη φωτιά στον πρώτο χρόνο, αμέσως αφότου αυτή ξεσπάσει.

Ξέρω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους. Είναι αυτές οι λίγες οι οποίες τελικά ξεφεύγουν, μεγαλώνουν και όταν γιγαντώνονται, ειδικά σε ακραίες συνθήκες ανέμων, ξηρασίας και ζέστης, τότε τα πράγματα γίνονται πραγματικά πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί αυτή η πρώτη προσβολή, η οποία συνδέεται βέβαια και με τον γρήγορο εντοπισμό μιας πυρκαγιάς, αποκτά τόσο κρίσιμη σημασία στις συνθήκες τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Θα ήθελα, επίσης, να θυμίσω ότι έχουν γίνει πλέον πιο αυστηρές και οι ποινές για τους εμπρηστές, αλλά και για εκείνους που από αμέλεια προκαλούν την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και τις καταστροφές περιουσιών και κρίσιμων οικοσυστημάτων. Μπορεί η πρόθεση να τους λείπει, αλλά το αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι εξίσου ολέθριο.

Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα περιθώριο για αδράνεια, ούτε υπάρχει περιθώριο για εγκληματική αδιαφορία. Ενώ, βέβαια, αξίζει να επαναλάβουμε και πάλι ότι όλες οι δασικές εκτάσεις οι οποίες καίγονται κηρύσσονται πλέον αυτόματα αναδασωτέες. Θέλω εδώ να συγχαρώ τις Δασικές Υπηρεσίες για την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία δρομολογούν τα σημαντικά έργα αποκατάστασης, τα οποία πρέπει να γίνουν στο δάσος μετά από μία δασική πυρκαγιά για να συγκρατηθούν τα χώματα και να μπορέσει η φύση μετά να αναλάβει μόνη της το έργο της δημιουργίας και πάλι των δασικών συστημάτων που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά.

Θέλω επίσης να τονίσω -αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του Υπουργού και του κ. Σταμπουλίδη- την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην πρόληψη και ειδικά στο πρόγραμμα «AntiNero», ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε και υλοποιείται τώρα για τρία χρόνια, με προϋπολογισμό πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Για πρώτη φορά δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα για προληπτικές δράσεις εντός του δάσους: νέες αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί δασών, ειδική προστασία κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων, κρίσιμων υποδομών. Έχουν συνταχθεί ήδη αντιπυρικά σχέδια για 39 κρίσιμα οικοσυστήματα. Είναι η πρώτη φορά που δαπανώνται τόσο σημαντικοί πόροι για την πρόληψη των πυρκαγιών με σημαντικές παρεμβάσεις εντός των δασών.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ και την υποχρέωση των ίδιων των πολιτών. Όπως είπε και ο Υπουργός, πρέπει να είμαστε όλες και όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, υπάρχει ατομική ευθύνη στον καθαρισμό των οικοπέδων, αυτό να δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα η οποία πρέπει να παρακολουθείται από τον τοπικό Δήμο.

Συνολικά, ωστόσο, την ευθύνη για την «άμυνά» μας θα την έχει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» αυτό θα πάρει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορεί να συλλέγει όλη εκείνη την κρίσιμη πληροφορία, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε, ανά πάσα στιγμή και σε δύσκολες συνθήκες, τις πιο σωστές επιχειρησιακές αποφάσεις.

Θέλω να τονίσω ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης μας προσθέτει πολύ δυνατά πρόσθετα όπλα σε αυτή την προσπάθεια. Εκτός από τις δράσεις οι οποίες δρομολογούνται από το «ΑΙΓΙΣ», που αφορούν την απόκτηση εξοπλισμού που θα ανήκει στο κράτος, συνεργαζόμαστε και με όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Είμαστε στην πρώτη γραμμή δοκιμής νέων μοντέλων πρόβλεψης, είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές -ένα πρώτο τέτοιο μοντέλο θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί φέτος πιλοτικά ώστε να δούμε σε ποιον βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου καλή με τη δουλειά που κάνουν οι συντονιστές πυροσβέστες στο συντονιστικό κέντρο για την πρόβλεψη, για το πώς θα κινηθεί μια φωτιά- είτε για μοντέλα πρόβλεψης πλημμυρών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια.

Αγαπητά στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, φίλες και φίλοι, δεν θα ακούσετε ποτέ από εμένα ούτε από τον Υπουργό ότι είμαστε πανέτοιμοι. Ούτε ότι η Πολιτική Προστασία πρέπει ή μπορεί να γίνει πεδίο πολιτικής διαμάχης.

Αντίθετα, πάντα θα λέμε ότι κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε, αλλά θα πρέπει να προειδοποιούμε επίσης ότι μερικές φορές η μάχη με τη φύση μπορεί να είναι άνιση. Με τις επιθέσεις της κλιματικής κρίσης να δοκιμάζουν τις αντοχές κάθε πολιτείας, όσο κι αν αυτή μπορεί να λαμβάνει μέτρα.

Ενδεχομένως αναφέρομαι και σε χώρες οι οποίες είναι οικονομικά πολύ πιο ισχυρές από την πατρίδα μας. Να αναφέρω δυο ενδεικτικά παραδείγματα. Είδατε τις πρόσφατες εικόνες από το Ντουμπάι, όπου ένα πανίσχυρο οικονομικά κράτος ουσιαστικά βυθίστηκε στο νερό. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία -θα μπορούν να μας τα επιβεβαιώσουν και οι μετεωρολόγοι- το νερό το οποίο έπεσε στο Ντουμπάι ήταν το ένα τρίτο με το ένα τέταρτο του νερού που έπεσε στη Θεσσαλία στη διάρκεια του «Daniel».

Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά. Ο Καναδάς είναι ίσως η χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Και εκεί, όμως, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία πολύ απλά ξεπερνούν την ανθρώπινη δυνατότητα να τα περιορίσουν.

Όμως δεν είμαστε μοιρολάτρες και δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα με κατεβασμένα τα χέρια. Ακριβώς γι' αυτό γίνονται όλα αυτά για τα οποία σας μίλησε ο Υπουργός

Και θέλω να θυμίσω ότι στα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας, ναι, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα του 2024 δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019, όταν η Πολιτική Προστασία ήταν μία περιθωριακή Γραμματεία που -προσέξτε- στεγαζόταν σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο. Το πρώτο κτίριο το οποίο θα έπεφτε σε έναν, ο μη γένοιτο, ισχυρό σεισμό θα ήταν το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας. Με ανενεργό τότε το «112», με άφαντο τον μηχανισμό πρόληψης και πολύ περισσότερο της επέμβασης και της διάσωσης.

Κι όμως, μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Έχουμε αποκτήσει έναν φορέα ο οποίος έχει πια τη στιβαρότητα και την αποτελεσματικότητα, σε επίπεδο Υπουργείου και των δομών που εξαρτώνται από αυτό, να μπορεί να μας γεμίζει με εμπιστοσύνη ότι θα καταφέρουμε και σε μεγάλες δυσκολίες.

Είναι μία προσπάθεια που έχει τη σφραγίδα και δύο ανθρώπων τους οποίους θέλω να μνημονεύσω: του Νίκου Χαρδαλιά αλλά και του πρώτου Υπουργού, του Χρήστου Στυλιανίδη. Ένα έργο το οποίο συνεχίζει τώρα ο Βασίλης Κικίλιας, με «πυξίδα» το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Παρουσιάστηκαν στις σχετικές διαφάνειες οι λεπτομέρειές του: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που έχει δρομολογηθεί στη χώρα και το οποίο θέλω να τονίσω ότι «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πάνο Σταμπουλίδη και την ομάδα του για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν στη δημοπράτηση σε περίπλοκους διαγωνισμούς, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πόροι τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει θα απορροφηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Όταν μιλάμε για πόρους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η χρηματοδότηση έρχεται από τρεις πηγές: από το Ταμείο Ανάκαμψης, από ένα ειδικό τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι αυτοί οι πόροι που μας επιτρέπουν να κάνουμε μία επένδυση πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας, αποκτώντας 7 καινούργια πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair τύπου 515. Ειδικά για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αυτά θα πω ότι θα έρθουν να αντικαταστήσουν αεροσκάφη Canadair τύπου 215, τα οποία -όπως είπε και ο Υπουργός- πετούν εδώ και 50 χρόνια.

Και θέλω πραγματικά να υποκλιθώ και στους χειριστές αλλά και στους τεχνικούς που κρατούν αυτά τα αεροπλάνα, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, ετοιμοπόλεμα και ασφαλή.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζουμε και τα λίγο παλαιότερα Canadair. Αποκτούμε πια εμείς δικά μας, ιδιόκτητα -και δεν μισθώνουμε πια- 8 συν 2 νέα ελικόπτερα, τα ελικόπτερα τα οποία βλέπετε εδώ, τα Erickson. Είναι πολύ αποτελεσματικά ελικόπτερα, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι φέτος θα δαπανήσουμε παραπάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ για να μισθώσουμε ελικόπτερα. Ο αριθμός των ελικοπτέρων αυτών είναι πεπερασμένος. Και όσο περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται να τα μισθώσουν τόσο ανεβαίνουν οι τιμές.

Έχουμε πάρει λοιπόν μια απόφαση, ως Ελληνική Δημοκρατία, να αποκτήσουμε πια ιδιόκτητα ελικόπτερα μεσαίου τύπου, τα οποία θα μπορούν ουσιαστικά να επιτελούν μια διπλή αποστολή: αφενός να συμβάλλουν στην κατάσβεση μεταφέροντας ένα ικανό φορτίο νερού και αφετέρου να είναι και ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού, έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται στο ίδιο το πεδίο των επιχειρήσεων.

Αυτά πλαισιώνονται από νέα αμφίβια αεροσκάφη, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά, πολύ αξιόπιστα αλλά αρκετά γερασμένα πια, PZL. Πάρα πολλά καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Είδατε στις διαφάνειες το εύρος των παρεμβάσεων που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Αλλά, και βέβαια, συστήματα πυρανίχνευσης, αισθητήρες, θερμικές κάμερες για δάση, drones, 300 ασθενοφόρα, νοσοκομεία εκστρατείας. Ήταν μια ευκαιρία, μέσα από το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», να καλύψουμε και κάποιες συμπληρωματικές ανάγκες των Υπουργείων Υγείας, Εθνικής 'Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη.

Και βέβαια, θέλω να πω τελειώνοντας ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν θα υπήρχε, δεν θα μπορούσαμε να τον προμηθευτούμε, εάν δεν είχαμε εξασφαλίσει τα ανάλογα κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε και ο κ. Καβαλάκης, έχει διαθέσει στη χώρα μας πόρους οι οποίοι αγγίζουν τα 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το μισό ποσό είναι απευθείας επιχορηγήσεις και το άλλο μισό είναι χαμηλότοκα δάνεια.

Προσθέστε σε αυτό και τους σημαντικούς πόρους του ΕΣΠΑ για να αντιληφθούν όλες και όλοι γιατί αυτό για το οποίο θα ψηφίσουμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα, την 9η Ιουνίου, αφορά τελικά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Γιατί, ναι, και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου θα κριθεί ποια είναι η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία είναι ικανή να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερους πόρους για τη χώρα μας, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποια θα είναι η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει μια πιο ευέλικτη Κοινή Αγροτική Πολιτική για τους αγρότες μας. Ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα διαμορφώσει τη στάση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό ή θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αυτόνομης στρατηγικής άμυνας της ηπείρου μας.

Όπως την 9η Ιουνίου οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δηλώσουν τελικά με τον τρόπο τους αν επιθυμούν η χώρα μας να παραμείνει σε αυτή την τροχιά προόδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια, μακριά από πειράματα και μακριά από νέες περιπέτειες.

Κλείνω, λοιπόν, με τη σκέψη ότι στην παρούσα συγκυρία ο ίδιος ο τίτλος της Πολιτικής Προστασίας αποκτά ένα συμβολικό περιεχόμενο, αποτυπώνοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας ώστε ο τόπος να συνεχίσει την ανοδική του τροχιά, με την κοινωνία να βηματίζει με σιγουριά, ώστε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.

Μια διαδρομή, στην οποία και η δική σας προσφορά θα είναι καθοριστική. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτή την αντιπυρική περίοδο όλες και όλοι θα δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό, όπως, εξάλλου, το κάνετε πάντα.

Η δική μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και τα καλύτερα και πιο σύγχρονα μέσα για να μπορείτε να φέρετε εις πέρας την αποστολή σας, με αποτελεσματικότητα αλλά κυρίως με ασφάλεια. Για εσάς, τους πραγματικούς ήρωες της πρώτης γραμμής. Σας είμαστε ευγνώμονες.

Σας ευχαριστώ πολύ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

