Θεοδωρικάκος: Ο θαλασσοδαρμένος Κασσελάκης από τα μαλλιά του πιάνεται

Για διαστρέβλωση των λεγομένων του κάνει λόγο ο βουλευτής της ΝΔ Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος και ζήτησε τη διαγραφή του.

«Ο θαλασσοδαρμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τα μαλλιά του πιάνεται. Ενοχλημένος προφανώς από την κριτική που έκανα ότι εκπροσωπεί έναν απολιτίκ λαϊκισμό και δεν γνωρίζει βασικά πράγματα στη χώρα, διαστρεβλώνει αυτά που είπα:

Είναι αυτονόητο ότι οι πολιτικές δυνάμεις απευθύνονται στο σύνολο του ελληνικού λαού.

Ο ξάδερφός του είπε ότι τους είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών. Εκείνον ας εγκαλέσει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης ας θυμηθεί:

Ποιος δεν έβρισκε αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής επί πέντε χρόνια; Ποιος δεν ψήφισε την τροπολογία στη Βουλή με την οποία έκλεινε ο δρόμος στην χρυσή Αυγή;

Ποιος δεν κατέθεσε υπομνήματα για την ακύρωση του κόμματος των Σπαρτιατών; Ας κοιτάξει τον καθρέφτη για να δει το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά κι ας σταματήσει τις επιθέσεις και τα ψέματα στη ΝΔ. Την παράταξη που με πράξεις ενώνει τους Ελληνες και προστατεύει την Δημοκρατία από εγκληματικές οργανώσεις», σχολίασε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο facebook ο κος Θεοδωρικάκος.

