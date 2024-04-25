Λογαριασμός
ΚΚΕ: Η φρεγάτα «Ύδρα» πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα

Η νέα εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα άμεσης επιστροφής της, εκτιμά το ΚΚΕ

«Η νέα άμεση εμπλοκή της φρεγάτας "Ύδρα" σε πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν επιβεβαιώνει τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρουσία της ελληνικής φρεγάτας στο "στόμα του λύκου", αλλά και την αναγκαιότητα της άμεσης επιστροφής της, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει το ΚΚΕ.

«Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα που συναινούν σ' αυτή την εμπλοκή, αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες» υπογραμμίζει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

