ΚΚΕ: Η φρεγάτα «Ύδρα» πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα

«Η νέα άμεση εμπλοκή της φρεγάτας "Ύδρα" σε πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν επιβεβαιώνει τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρουσία της ελληνικής φρεγάτας στο "στόμα του λύκου", αλλά και την αναγκαιότητα της άμεσης επιστροφής της, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει το ΚΚΕ.
«Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα που συναινούν σ' αυτή την εμπλοκή, αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες» υπογραμμίζει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.
