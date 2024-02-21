Ανδρουλάκης: Δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε καραμπινάτα σκάνδαλα και σε ό,τι πλήττει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα

«Σήμερα δεν συζητάμε καμία μεταρρύθμιση, αλλά τη νομοθέτηση του ποινικού λαϊκισμού». Με τη φράση αυτή από την αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα της σφοδρής κριτικής του πρός τη κυβέρνηση για τους Ποινικούς Κώδικες. «Για μία ακόμα φορά το επικοινωνιακό περιτύλιγμα απέχει από την πραγματικότητα. Για πολλοστή φορά μέσα σε 5 χρόνια η κυβέρνησή σας τροποποιεί τους Ποινικούς Κώδικες με βάση αποκλειστικά τις ανάγκες της επικαιρότητας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Είναι πρωτότυπο μια κυβέρνηση που κυβερνά σχεδόν μισή δεκαετία τη χώρα, να εμφανίζεται ενώπιον της κοινής γνώμης όχι απλά ως άμοιρη ευθυνών αλλά και ως δήθεν αξιόπιστος εγγυητής του δόγματος «νόμος και τάξη».

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ότι «η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει ένα οργανωμένο σχέδιο καταπολέμησης της εγκληματικότητας, αυξάνει οριζόντια τις ποινές, λες και αυτό από μόνο του αρκεί, για να αλλάξει την εικόνα της πλήρους αποτυχίας να ανταποκριθεί στο αίτημα των πολιτών για ασφάλεια. Αποτελεί επιλογή σας να μπαίνουν πλέον στη φυλακή όσοι τους επιβάλλονται ποινές πάνω από 2 έτη, συμπεριλαμβανομένων και όσων χρωστούν στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία».

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «το νομοσχέδιο για τους Ποινικούς Κώδικες καταργεί και συρρικνώνει θεσμικές εγγυήσεις και διαδικασίες της ποινικής δίκης που εφαρμόζονται εδώ και 100 χρόνια, προκρίνοντας την προχειρότητα και μία fast track διεκπεραιωτική ποινική δίκη». Επισήμανε ότι αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις από 39 καθηγητές νομικών σχολών της χώρας που υπογραμμίζουν: «Πολλές διατάξεις του σχεδίου νόμου εγείρουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν συντάσσονται από έναν Υπουργό σε συνεργασία με δύο μετακλητούς υπαλλήλους, αλλά από νομο-παρασκευαστικές επιτροπές», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκτεινε την αιχμηρή κριτική του για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, στο οποίο είπε πώς συνεισφέρει και το παρόν νομοσχέδιο.

Απάντησε στον κ. Μητσοτάκη για όσα είπε προχθές σε τηλεοπτική του συνέντευξη εγκαλώντας τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ ότι έχουν σχέδιο να κοπούν πόροι από την Ελλάδα. « Δεν δέχομαι, λοιπόν, καμία μομφή για την παράταξή μας. Όμως δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε καραμπινάτα σκάνδαλα και σε ό,τι πλήττει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο κι αν ενοχλείται ο κ. Μητσοτάκης. Όπως και δεν συμπράξαμε στην εργαλειοποίηση της εξεταστικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος από την κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει τον υπουργό της, γι' αυτό και οι βουλευτές μας αποχώρησαν χθες από την επιτροπή-παρωδία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συνέχισε: «Βάλατε στο συρτάρι τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την τηλεδιοίκηση, που είναι αποδεδειγμένο ότι αν είχε εγκατασταθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο δεν θα είχαμε θρηνήσει 57 συνανθρώπους μας».

Κλιμακώνοντας περαιτέρω τη επίθεσή του στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, έθεσε το ερώτημα: «γιατί αφήνετε παράθυρο ακαταδίωκτης κακουργηματικής απιστίας μέχρι τις 30 Μαρτίου. Ποιους προστατεύετε;»

Για την ανεξαρτησία της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης θέτει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε πώς «το ΠΑΣΟΚ στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση θα προτείνει αυτό να αλλάξει!Για να ενισχύσουμε τη διάκριση των εξουσιών και να σταματήσουν τα παιχνίδια σας με τη δικαιοσύνη». «Είστε υπουργός της κυβέρνησης που δυο χρόνια από την αποκάλυψη των υποκλοπών, ακόμη οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου δεν έχουν κληθεί από τη δικαιοσύνη.Δεν τα γράφει ο ξένος τύπος αυτά; Δεν τα διαβάζουν οι ευρωβουλευτές;

Το ξαναλέω: για μας είναι κορυφαίο θέμα ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και θα το θέσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση», τόνισε απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Τον κάλεσε να υιοθετήσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την οποία για τέσσερα χρόνια μετά τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς ο διορισμός τους σε δημόσιες θέσεις ευθύνης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την ομιλία του χαιρετίζοντας το χθεσινό εντυπωσιακό πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

«Τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της Αθήνας και έφυγαν, δυστυχώς χωρίς οι αγρότες μας να βρουν έναν αξιόπιστο συνομιλητή εκ μέρους της κυβέρνησης. Είναι το δικό σας Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ΚΑΠ, που εσείς γράψατε και εσείς διαπραγματευτήκατε στις Βρυξέλλες, που δημιούργησε όλα τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και δεν κάνετε τίποτα για να τα λύσετε. Για το ΠΑΣΟΚ, η στήριξη στους αγρότες και στον πρωτογενή τομέα συνολικά δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση για μια παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία, όπου ο τουρισμός θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με την μεταποίηση και την αγροδιατροφή, όπως οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ. Για εμάς, η στήριξη του αγροτικού κόσμου συνιστά προϋπόθεση για τη δημογραφική, κοινωνική και οικονομική αναγέννηση της ελληνική περιφέρειας», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

