Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.

Ο κ. Σακελλαρίδης έφτασε στη Βουλή λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης, με τον κ. Χαρίτση να τον αναμένει στην είσοδο των γραφείων του κόμματος και στη συνέχεια με ένα πλατύ χαμόγελο να τον αγκαλιάζει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο και ενδεχομένως να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μετά το τέλος της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.