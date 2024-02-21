Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.
Ο κ. Σακελλαρίδης έφτασε στη Βουλή λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης, με τον κ. Χαρίτση να τον αναμένει στην είσοδο των γραφείων του κόμματος και στη συνέχεια με ένα πλατύ χαμόγελο να τον αγκαλιάζει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο και ενδεχομένως να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.
Μετά το τέλος της συνάντησης θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία.
