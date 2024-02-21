Αυγέρη: Το δόγμα «πάμε και όπου βγει» έχει την υπογραφή όλη της κυβέρνησης

«Το δόγμα "πάμε και όπου βγει" αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη» υποστηρίζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές και τις επιλογές της στην Υγεία.

«Πριν καν συμπληρώσει 2 μήνες ως υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει κιόλας επιβεβαιώσει όσους ισχυρίζονταν ότι επέστρεψε στο εν λόγω Υπουργείο για να επιταχύνει τη διάλυση του ΕΣΥ, προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα», αναφέρει σε δήλωσή της.

«Σαν να μην έφτανε ο τιμοκατάλογος για τα απογευματινά χειρουργεία», σχολιάζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «οι ασφαλισμένοι καλούνται για μια ακόμη φορά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των φαρμακοβιομηχάνων και των ιδιοκτητών των διαγνωστικών κέντρων». Ειδικότερα αναφέρει ότι «όπως αποκαλύπτει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο υπουργός του "πεντάευρου", έχει έτοιμο σχέδιο ώστε να μπει χαράτσι στους ασφαλισμένους 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για τις εργαστηριακές εξετάσεις και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για τις απεικονιστικές». Όλα αυτά, προσθέτει, «λίγες μόνο ώρες αφού αποδείχθηκε ότι ο κόφτης που δήθεν πέρασε για να μην αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές εκατοντάδων γενοσήμων φαρμάκων ευρείας χρήσης, ήταν ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα». Η κυρία Αυγέρη σημειώνει ότι «ο πολυδιαφημισμένος κόφτης, αφορά μόνο στο 23,8 % των φαρμάκων, με αποτέλεσμα σε μια σειρά από ευρείας κατανάλωσης φάρμακα να αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων ακόμη και στο τριπλάσιο».

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον Υπουργό που θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του κέρδους των λίγων και μετατρέπει τους ασθενείς σε ‘πειραματόζωα', απαξιώνοντας ταυτόχρονα το ιατρικό προσωπικό με απίστευτο κυνισμό», σχολιάζει. Η κυρία Αυγέρη αναφέρει ότι η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει πως «όταν του ετέθη το ζήτημα της πολύωρης και εξαντλητικής απασχόλησης των αναισθησιολόγων -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να απάντησε: "Ναι υπάρχει ρίσκο, όλα στη ζωή είναι ρίσκο"». «Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την σχετική καταγγελία, σπεύδει να την διαψεύσει και απειλεί τους γιατρούς με μηνύσεις», προσθέτει η κ. Αυγέρη.

Σημειώνει ότι «τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πόσο βλάπτει την Υγεία ο 'Αδωνις Γεωργιάδης». «Το δόγμα "πάμε και όπου βγει" αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη. Στρατηγική που συνοδεύεται από απροκάλυπτες απειλές σε όποιον τολμά να αντιδράσει», δηλώνει.

Τονίζει καταληκτικά ότι «δεν θα τους περάσει» και πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το υπέρτατο αγαθό της Υγείας από τους τυχοδιωκτισμούς και τον κυνισμό της κυβέρνησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.