Ένταση στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες: Κόντρα Φλωρίδη - Φάμελλου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα συζητείται σήμερα στην ολομέλεια το νομοσχέδιο για τις αλλαγές που εισηγείται η κυβερνητική πλειοψηφία στους ποινικούς κώδικες, με το πρόεδρο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, να κατηγορεί τη ΝΔ πως «ως μετρ της υποκρισίας, φέρνει εδώ ένα νομοσχέδιο για να μας μιλήσει για δικαιοσύνη, ενώ ο κόσμος ψάχνει το δίκιο του».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε στο Υπουργό Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «ένα φτηνό σόου του κ. Φλωρίδη». «Δεν μπορεί να μας μιλήσει για τάξη και ασφάλεια η δεξιά. Το μόνο που κάνετε είναι αδικία και φτωχοποίηση», επισήμανε με την ίδιο να τονίζει πως «ο μόνος στόχος είναι να στήσετε μια εικόνα. Να κάνετε μια χάρη στην ακροδεξιά φράξα της ΝΔ. Όταν περιστέλλονται δικαιώματα η Κ.Ο της ΝΔ είναι μπετόν αρμε».

Το γάντι σήκωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κάνοντας ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Φλωρίδη να σχολιάζει πως «οδηγηθήκατε σε ήττα το 2019, σε μια συντριβή το 2023, στη διάσπαση και τώρα στη διάλυση. Αλλά μένετε αμετακίνητοι στη θέση που εκφράζετε διαχρονικά». «Να σας θυμίσω ότι έχετε κυβερνήσει ως ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως ένα κακό ολόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας πως το 2015, οι πολίτες που τον ψήφισαν ανέμεναν την κατάργηση των μνημονίων με ένα άρθρο, ωστόσο ο πρώτος νόμος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν «η αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος στην Ελλάδα. Το δεύτερο ήταν το κλείσιμο των τραπεζών». «Φέρατε τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου (...) βγάλατε έξω δολοφόνους, ληστές, βιαστές, εμπόρους ναρκωτικών. Ο νόμος Παρασκευόπουλου με τον οποίο αποφυλακίζονται δεκάδες μέχρι το 2019 οδήγησε όλους τους εγκληματίες να επιστρέψουν στο έγκλημα. Τους βγάλατε από τις φυλακές ξαναγύρισαν και διερωτάστε γιατί αυξήθηκε το έγκλημα. Το έγκλημα αυξήθηκε από τους νόμους σας». Ο ίδιος μάλιστα αναφέρθηκε και στο 2019, επισημαίνοντας πως πριν κλείσει η Βουλή για τις εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απάλλαξε «όλο το βαρύ οικονομικό έγκλημα της χώρας». «Μην έχετε λοιπόν καμία αμφιβολία ότι η διάλυση είναι κοντά. Όχι γιατί η Αριστερά είναι μανούλα σε αυτά αλλά γιατί ο ελληνικός λαός σας οδηγεί στη διάλυση», σχολίασε δηκτικά ο Υπουργός.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ το λόγο πήρε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υποστηρίζοντας πως ο πρώτος νόμος που έφερε η Κουμουνδούρου ήταν για την ανθρωπιστική κρίση. «Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν αποφυλάκισε εμπόρους ναρκωτικών, είχε φροντίσει ο κ. Αθανασίου για αυτό το 2014. Ψεύδεστε ή κάνετε λάθος». Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 ήταν ένα «νομοθέτημα υπερδεκαετούς προσπάθειας», το οποίο η ΝΔ κατέστησε «κουρελόχαρτο».

Τον λόγο πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολιάζοντας πως «είναι θλιβερό να επιδίδεται ο κ. Φλωρίδης σε πλειοδοσία ποινικού λαϊκισμού και ιδεοληψίας έναντι της άκρας δεξιάς». Όπως υποστήριξε, ο τρόπος που έχει επιλέξει να υποστηρίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου, «με απαξίωση στην αντίθετη γνώμη και δαιμονοποίηση της άλλης άποψης», αποδεικνύει πως «η δήθεν φιλελεύθερη ΝΔ κερδίζει ήδη καθαρά την άκρα δεξιά».

