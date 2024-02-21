Υποχρεωτικό διορισμό συνηγόρου στα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα τριμελούς πλειομελειοδικείου, προβλέπει τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην ολομέλεια.

Με τη συμπλήρωση του σχετικού άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 340) αντιμετωπίζεται ζήτημα της διασφάλισης του υπερασπιστικού δικαιώματος των κατηγορουμένων για εγκλήματα που κατά αυξημένη πιθανολόγηση περιέχουν δυσχερή αποδεικτικά ζητήματα και δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλης διάρκειας στερητική της ελευθερίας ποινή, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας. Αναφέρεται επίσης ότι η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς με την ισχύουσα ρύθμιση καταλείπονται εκτός του ρυθμιστικού πεδίου της σημαντικής απαξίας αδικήματα, όπως η υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η πλαστογραφία με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και η εκβίαση, προκειμένου να εξασφαλισθεί πως κατηγορούμενος θα δικάζεται με τη συνδρομή συνηγόρου που θα προασπίζει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

