Τα όσα διαδραματίστηκαν εν ώρα εφημερίας στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα να δείχνει εργαζομένους αλλά και τη διοικήτρια του νοσοκομείου να χορεύουν σχολίαζει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της διοικήτριας του Νοσοκομείου για βεβαίωση παραπτώματος που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 1, εδάφιο (β) και (ε) του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄-26) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ

Αναλυτικά ο κ.Παναγιωτόπουλος αναφέρει

«Διέρρευσε προ ολίγων ωρών η είδηση, αλλά και υποστηρηκτικό και αποδεικτικό αυτής βίντεο, ότι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ αποφάσισε να διεξάγει εορτή Χριστουγέννων εντός του κτηρίου του νοσοκομείου,συγκεκριμένα στον χώρο υποδοχής του κεντρικού κτηρίου, και σε ώρα λειτουργίας του, και μάλιστα εν ώρα εφημερίας.

Το θέαμα της μουσικής διαπασών, της ζωντανής ορχήστρας (!) αλλά και της Διοικήτριας κυρίας Ελπινίκης Ταβιανάτου να ηγείται μετά ζέσης του χορού, ενώ λίγα μέτρα παραπίσω διέρχεται φορείο με ασθενή περικλείει ολόκληρη την Ελλάδα 2.0 του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προφανέστατα μετά το σάλο και την κατακραυγή, ο Υπουργός Υγείας διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) κατά της κυρίας Ταβιανάτου, η οποία αποτελεί κομματικό διορισμό της κυβέρνησης και δεν πληροί κανένα απολύτως αντικειμενικό κριτήριο επιλογής σε θέση ευθύνης διοίκησης μονάδας υγείας, και δη δευτεροβάθμιας, καθώς η κυρία Ταβιανάτου είναι απλώς δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, απόφοιτος σπουδών κοινωνιολογίας. Απορίας άξιον είναι τι ακριβώς περιμένει ο Υπουργός να μάθει από το πόρισμα της ΕΔΕ, καθώς η παράβαση είναι αυτόφωρη και ανεπίδεκτη οιασδήποτε αμφιβολίας και ένστασης. Μάλλον, επιδιώκεται ως συνήθως η επικοινωνιακή διαχείριση δια της τυπικής νομιμότητας ώστε σύντομα το σκάνδαλο να ξεχαστεί όχι απλώς από την αβίωτη πια καθημερινότητα των Ελλήνων και Ελληνίδων, αλλά από το επόμενο και ίσως προκλητικότερο σκάνδαλο. Εντούτοις, θα περιμένουμε ως τις 8 Ιανουαρίου 2024 να διαβάσουμε το πόρισμα και να ενημερωθούεμ για τις βάσει αυτού άμεσες κινήσεις του Υπουργού Υγείας.

Δεν διαφωνούμε, αντιθέτως συμφωνούμε και υπερθεματίζουμε κινήσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης και τόνωσης του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Οπωσδήποτε μια εορταστική εκδήλωση είναι απαραίτητη και βοηθεί στην έστω και παροδική ανόρθωση του πεσμένου ηθικού των ανθρώπων των νοσοκομείων. Ξέρουμε ότι ιδίως μετά την πανδημία, το ιατρονοσηλευτικό κυρίως προσωπικό, αλλά όχι μόνο, του ΕΣΥ είναι φυσικά, ηθικά και ψυχικά εξουθενωμένο, και είναι έμπλεω του αισθήματος της παραίτησης. Εντός των μέτρων που μια σοβαρή, ευρωπαϊκή κυβέρνηση θα λάμβανε για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, θα ήταν και η ορθολογική και συνετή διαχείρηση του ανθρώπινου δυναμικού βάσει μιας σύγχρονης αντίστοιχης στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτής, θα υπήρχαν και μέτρα ενίσχυσης του πνεύματος συνεργασίας και συνύπαρξης των εργαζομένων (team building). Ωστόσο, κανείς δεν θα περίμενε η διοίκηση ενός νοσοκομείου να γλεντάει με δυνατή μουσική και χορούς κατά την ώρα λειτουργίας του νοσοκομείου, πολλώ δε μάλλον στη διάρκεια της εφημερίας του.

Ο πολύ ακραίος πια νεοφιλελευθερισμός ατλαντικού τύπου που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν ωρροδεί προ ουδενός. Το περιστατικό στο προαναφερόμενο νοσοκομείο το αποδεικνύει περίτρανα. Όπως η διεύθυνση ενός καταστήματος θα διοργάνωνε μια εορταστική εκδήλωση την ώρα που οι πελάτες θα ψώνιζαν τα προϊόντα του, έτσι και η κομματικά και αναξιοκρατικά διορισμένη Διοικήτρια του νοσοκομείου θεώρησε πρέπον και λογικό να χορεύει την ώρα που αθενείς-πελάτες μεταφέρονταν με φορεία δίπλα της.

Περιμένουμε το πόρισμα της ΕΔΕ, περιμένουμε την απόλυση αλλά και πειθαρχική τουλάχιστον τιμώρηση της κυρίας Ελπινίκης Ταβιανάτου, καθώς και τη δημόσια συγγνώμη της ιδίας, του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, προσωπικό στοίχημα.

Κι επειδή η Κυβέρνηση Α.Ε αρέσκεται στους δείκτες, τα ποσοστά και τα οικονομικά στοιχεία: πόσο άραγε κόστισε η εκδήλωση με τη ζωντανή ορχήστρα και ποιά η σκοπιμότητα ενός τέτοιου πολυτελούς εξόδου;»

Πηγή: skai.gr

