Του Αντώνη Αντζολέτου

Η δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και η παρατεταμένη αβεβαιότητα που υπάρχει στην Κουμουνδούρου για το μέλλον του κόμματος οδηγούν τον Στέφανο Κασσελάκη να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές. Όπως μετέδωσε χθες πρώτος ο ΣΚΑΪ η απόφασή του να ξενοικιάσει το σπίτι του στο Μαϊάμι και να πακετάρει τα πράγματά του για την Αθήνα αναδίδει ένα έντονο πολιτικό άρωμα και στέλνει πολλά μηνύματα εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Κυρίως σε όσους υποστηρίζουν πως το χρονικό σημείο που θα κρίνει την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι οι ευρωεκλογές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να αναμετρηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές κάλπες. Από το περιβάλλον του υποστηρίζουν πως δεν αμφισβητείται και αισθάνεται πλέον την υποστήριξη τόσο των βουλευτών που έχουν μείνει όσο και των στελεχών του κόμματος ως ο φυσικός τους αρχηγός. Άλλωστε έδειξε τις προθέσεις του, όπως υποστηρίζουν, με την κίνηση του να δανείσει ένα μεγάλο ποσό στο κόμμα για να διατηρήσει την οικονομική του αυτοτέλεια.

Έχει ήδη ετοιμάσει μια σειρά από αλλαγές με την επιστροφή του στην Αθήνα μετά τα Θεοφάνεια. Όπως τονίζουν καλά πληροφορημένες πηγές στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου θα υπάρχει μια διαφορετική χωροταξία. Εκτός από το γραφείο του προέδρου και του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, Μανώλη Καπνισάκη, θα εγκατασταθεί πλέον η ομάδα της τεκμηρίωσης, ένα working place για τα think tanks με τα οποία ο πρόεδρος θα έχει άμεση επαφή, αλλά και μια ομάδα οικονομολόγων - οικονομικών αναλυτών αφού θέλει να έχει ιδία αντίληψη των οικονομικών θεμάτων. Διευκρινίζεται πως θα έχει φυσικά άμεση συνεργασία με τον Νίκο Παππά και για τα θέματα οικονομίας που προκύπτουν από τη Βουλή.

Παράλληλα θα υπάρχει και μια ομάδα όπου θα λειτουργεί ενισχυτικά στους βουλευτές. Θα μελετά όλα τα νομοσχέδια που κατατίθενται, ενώ από τον Ιανουάριο ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει πολύ περισσότερη συμμετοχή στα κοινοβουλευτικά πράγματα μοιράζοντας το χρόνο του μεταξύ της Κουμουνδούρου και του γραφείου του στη Βουλή. Δίνει επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση και φέρεται ήδη να έχει καταγράψει στο «μπλοκάκι του» τις επιδόσεις των βουλευτών, αλλά και των υποψηφίων βουλευτών.

13-14 Ιανουαρίου θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή όπου θα εγκριθούν τα κείμενα του Συνεδρίου και από εκεί και μετά για έναν μήνα θα ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος μέχρι τις 23-25 Φεβρουαρίου οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία διαδικασία του κόμματος.

Νέα Αριστερά

Στο άλλο «διαμέρισμα» της αριστερής πολυκατοικίας, στη Νέα Αριστερά, ετοιμάζονται επίσης πυρετωδώς. Εκτιμούν πως πραγματική εικόνα για την απήχηση τους στην κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε υπολογίζουν πως θα έχουν διεξαχθεί περίπου 50 πανελλαδικές εκδηλώσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες συγκρότησης των πρώτων νομαρχιακών και τοπικών συντονιστικών. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου η Νέα Αριστερά έχει προγραμματίσει να προχωρήσει σε ανοιχτές συνελεύσεις με την παρουσία βουλευτών και στελεχών σε όλους τους νομούς. Κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα του κόμματος και μια από τις πρώτες μεγάλες μάχες του 2024 είναι η οργάνωση της παρέμβασης απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.