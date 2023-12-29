«Η δίκη είναι στημένη κακόγουστα και θέλουν να με δικάσουν οπωσδήποτε χωρίς να γνωρίζω το λόγο», δήλωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας Φρέντη Μπελέρης στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης εναντίον του στο δικαστήριο κατά της διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματος στα Τίρανα.

«Κρατούμε στη φυλακή» είπε «με ένα πλαστογραφημένο ποινικό μητρώο» και πρόσθεσε ότι «η εισαγγελία συνεχίζει να πλαστογραφεί τα στοιχεία της δικογραφίας». Επανέλαβε το αίτημα προς το δικαστικό σώμα να του παραχωρηθεί η σχετική ενημέρωση για τα άτομα που, κατά τον Φ. Μπελέγρη, παραποιούν τα στοιχεία, γεγονός που θα του επιτρέψει σωστή υπεράσπιση.

Η σημερινή συνεδρίαση άρχισε με την ανακοίνωση του δικαστηρίου για την απόρριψη του αιτήματος της υπεράσπισης για εξαίρεση δυο δικαστών από την τριμελή σύνθεση.

Στη συνέχεια κατάθεσαν πέντε μάρτυρες υπεράσπισης, μεταξύ αυτών και ένας δημοσιογράφος που είχε πάρει συνέντευξη από τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας.

Σύμφωνα με το himara.gr, παρουσιάστηκαν δύο μάρτυρες υπεράσπισης, οι οποίοι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ήταν εκείνοι που συνομιλούσαν με τον Φρέντη Μπελέρη, στην επίμαχη φωτογραφία, πάνω σητν οποια στηρίζεται το κατηγορητήριο και που σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μπελέρης συνομιλεί με τον βασικό μάρτυρα Αρσέν Ράμα.

Στη συνέχεια η υπεράσπιση ζήτησε να κληθούν ως μάρτυρες οι γραμματείς του δικαστηρίου και της εισαγγελίας της Αυλώνας, για το οποίο αίτημα το δικαστήριο αποσύρθηκε να λάβει απόφαση . Μαζί με την απόφαση θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία για την νέα συνεδρίαση

Ωστόσο, χθες το Πρωτοδικείο του ίδιου δικαστηρίου απέρριψε το αίτημα του Φρέντυ Μπελέρη για τροποποίηση των μέτρων ασφαλείας εις βάρος του. Το δικαστήριο στην απόφασή του επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι στην υπόθεση δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε που λήφθηκε η δικαστική απόφαση για την προφυλάκιση του.

