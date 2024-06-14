Τέλος στο πρόβλημα της εκκαθάρισης και του εντοπισμού των ανασφάλιστων και αδρανών οχημάτων επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που άρχισε να συζητείται, από σήμερα, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Όλοι συμφωνούμε ότι η σημερινή κατάσταση, με 500.000 ανασφάλιστα οχήματα να κυκλοφορούν, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μπορεί να έχεις ένα ατύχημα και να μην μπορείς να καλυφθείς, ενώ εσύ είσαι ασφαλισμένος. Παρατηρήσαμε στη Θεσσαλία που επλήγη από μεγάλες καταστροφές, ότι πολλά οχήματα δεν ήταν ασφαλισμένα. Είναι ένα πρόβλημα και το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει μια λύση ουσιαστική, να γίνονται ηλεκτρονικά πλέον οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, με σύγχρονα εργαλεία», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των τελών κυκλοφορίας. «Μέχρι σήμερα δίνονταν παρατάσεις. Μετά, αν αργούσες έστω και μια μέρα, έπρεπε να πληρώσεις προσαύξηση στο 100%. Τώρα εισάγεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο αναφέρει ότι έως 31/12 πληρώνονται τα τέλη και αν αργήσεις ένα μήνα, προσαυξάνονται 25%, όχι 100%, αν αργήσεις να πληρώσεις δύο μήνες, προσαυξάνονται 50% και από τους τρεις μήνες και πέρα υπάρχει προσαύξηση 100%», σημείωσε.

Σε σχέση με τη διάταξη του νομοσχεδίου η οποία αφορά συμβασιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι το υπουργείο επεξεργάστηκε τη λύση, μήνες πριν, όταν το θέμα τέθηκε και από τους ΟΤΑ και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η διάταξη αφορά τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου που εργάζονται μέχρι να εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησής τους και να λάβουν τη σύνταξή τους, είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι στο μεσοδιάστημα δεν υπήρχε ξεκάθαρη πρόβλεψη στο νόμο. «Ο υφιστάμενος νόμος λέει ότι δεν υπάρχει μισθολογική εξέλιξη εφόσον αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της σύνταξης. Δεν λέει ότι επανέρχεσαι στο κλιμάκιο», είπε ο κ. Πετραλιάς και πρόσθεσε: «Είναι άδικο και δεν έχει λογική ένας άνθρωπος που έχει μια θέση στο Δημόσιο, συνεχίζει και εργάζεται σε αυτή τη θέση και το τελευταίο έτος της συνταξιοδότησής του, να τους λες να ξαναγυρίσει στο εισαγωγικό κλιμάκιο και να πληρώνεται σαν νεοεισερχόμενος. Οπότε συνεχίζουν να πληρώνονται στο μισθολογικό κλιμάκιο που βρίσκονται, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Λύνεται το θέμα και προφανώς αυτά που έχουν βεβαιωθεί, δεν καταβάλλονται».

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος, επισήμανε ότι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έδειξαν πριν από 1,5 χρόνο ότι περίπου 300.000 οχήματα βρίσκονται σε αδράνεια και πολλά δεν είναι γνωστό που βρίσκονται. Συνεπώς το νομοσχέδιο, υπογράμμισε, συμμαζεύει την κατάσταση. Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι με τις τιθέμενες διατάξεις σκοπείται η προστασία των ζημιωθέντων από ατυχήματα σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιας ασφαλιστικής επιχείρησης, η διοικητική τακτοποίηση των αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων, η πιλοτική ρύθμιση των υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας με ταυτόχρονη διευθέτηση της κατάστασης των ακινήτων αυτών, η κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ. Ιδίως για τα αδρανή οχήματα, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος επισήμανε ότι η εκκαθάριση των μητρώου οχημάτων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, εδώ και πολλά χρόνια, και πλέον εισάγεται ένα πλήρες σύστημα εξεύρεσης και εκκαθάρισης αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων. Παράλληλα, καθιερώνεται ελεγκτικός μηχανισμός για την ασφάλιση, τον τεχνικό έλεγχο και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος αναγνώρισε ότι γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός για το πρόβλημα των αδρανών οχημάτων. Επισήμανε ωστόσο, ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από σκόρπιες διατάξεις, πολλές εκ των οποίων δεν συμμερίζονται τις πραγματικές ανάγκες. «Θεωρούμε ότι υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις σχετικά με τον χώρο του αυτοκινήτου. Η κυβέρνηση όμως δεν προχωρά σε αποφασιστική ενοποίηση των σχετικών βάσεων δεδομένων για τα οχήματα και των οικονομικών υποχρεώσεων και ελέγχων που τα αφορούν, που αποτελούν ένα αίτημα όλων των κλάδων, γύρω από την αυτοκίνηση», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως διαφάνηκε από την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου, στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα βρεθούν, τις επόμενες ημέρες, οι ρυθμίσεις για τα διακατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου. Στις διατάξεις αυτές αναφέρθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με τις τιθέμενες διατάξεις τροποποιείται νόμος που ψηφίστηκε το 2023 για τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων.

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, είπε ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κάλεσε όμως την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε να προχωρήσει στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία και να απαντήσει αν είναι έτοιμη η δημόσια διοίκηση να ανταποκριθεί στις πρόνοιες της Οδηγίας, ιδίως αν υπάρχει ετοιμότητα για διασταυρωτικούς ελέγχους. Αναφορικά με τις διατάξεις για τους κατόχους ακινήτων του Δημοσίου, ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πόσοι είναι οι ωφελούμενοι από τις διατάξεις αυτές που θα πληρώσουν λιγότερα για τα ακίνητα αυτά.

Στις ρυθμίσεις που αφορούν στην εξαγορά κατεχομένων δημόσιων ακινήτων, αναφέρθηκε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. «Είναι ρυθμίσεις που διευκολύνουν την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, βιομηχανικής, αγροτικής, τουριστικής και διαφόρων άλλων περιπτώσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά, δίνεται η δυνατότητα στους μεγαλοκαταπατητές, οι οποίοι αφού πάτησαν την κρατική έκταση, τη δήλωσαν για να τη διεκδικήσουν. Τους δίνεται η δυνατότητα τώρα να γίνουν κάτοχοι με το δικαίωμα της εξαγοράς με τίτλο από το ίδιο το κράτος», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

«Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ξεπουλήματα που ονομάζονται "αξιοποιήσεις", κατά τη μνημονιακή ορολογία του αμαρτωλού Υπερταμείου», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος και πρόσθεσε: «Οι ρυθμίσεις είναι τροπολογίες σε ένα νομοσχέδιο εξαγοράς καταπατημένων που κατατέθηκε λίγο πριν τις εκλογές του 2023, όπου είχαμε πολλές επιφυλάξεις, κυρίως επειδή δεν υπάρχει καταγραφή των παγίων του Δημοσίου. Πώς είναι δυνατόν αλήθεια να συζητάμε τον τρόπο που θα πουλήσουμε όταν δεν γνωρίζουμε τι έχουμε να πουλήσουμε;».

«Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Καλόπιστοι συμπολίτες μας, οι οποίοι κατέχουν ένα μέρος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, περιουσίας και οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να αποβληθούν από τα σπίτια τους. Όμως η επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το δημόσιο συμφέρον. Και εδώ νομίζω ότι το δημόσιο συμφέρον δεν προστατεύεται καθόλου, απλά χαλαρώνουν τα μέτρα της εξαγοράς», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου. Η βουλευτής επισήμανε ότι καταργείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εξαγορά, η προσκόμιση αεροφωτογραφιών, που είναι ίσως το πιο αξιόπιστο στοιχείο για το πότε έγινε η κατοχή του ακινήτου. Καταργείται επίσης, όπως ανέφερε, η προϋπόθεση να υπάρχει κτίσμα που να έχει ανεγερθεί είτε ως το τέλος του 1991, αν μιλάμε για 30 έτη κατοχής, είτε ως το τέλος του 1981 αν μιλάμε για 40 έτη κατοχής και αντικαθίσταται μόνο από μία δήλωση του ακινήτου στο Ε9 για τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Το κόμμα μας, ασφαλώς, και είναι υπέρ της τακτοποίησης ενός χρόνιου προβλήματος, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις για δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας με τις περιουσίες τους να είναι υπό αμφισβήτηση. Όμως θεωρούμε πως η εξαγορά του καταπατημένων εκτάσεων γίνεται καθαρά για ψηφοθηρικούς λόγους», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας και προειδοποίησε: «Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με αρκετές αδυναμίες και, πολύ πιθανόν, θα νομιμοποιήσει καταπατήσεις ενώ το Δημόσιο δεν έκανε τίποτα για να διαφυλάξει την περιουσία του».

Μέτρα για να καλύπτουν οι ασφαλιστικές τους ασφαλισμένους τους, αντί να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποζημιώσουν στο μικρότερο βαθμό, ζήτησε ο ειδικός αγορητής των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης. «Θα πρέπει να υπάρχει και η πρόβλεψη τι ασφαλιστικές εταιρείες έχουμε. Γιατί μπορεί να ασφαλίζουν τα οχήματα, μπορεί να έχουμε την ασφάλιση την υποχρεωτική στα πάντα και τον έλεγχο, αλλά βλέπουμε ότι όταν ο πολίτης, ο οποίος έχει πάθει ζημιά, προστρέξει για να βρει το δίκιο του και να τον καλύψει η ασφάλεια του υπευθύνου, οι ασφαλιστικές προσπαθούν να τον τυλίξουν. Βλέπεις ότι σου χτυπάνε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και προσπαθούν να στο επισκευάσουν σε συνεργεία δικά τους, διάφορες πειρατικές ασφαλιστικές εταιρείες», είπε βουλευτής.

Την εκτίμηση ότι οι διατάξεις για το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιβαρύνσεις τους πολίτες, διατύπωσε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. «Θα υπάρξει επιβάρυνση των ασφαλίστρων για τον κάθε οδηγό. Καλείται πάλι ο πολίτης, ο οδηγός, να καλύψει αυτό το ασφαλιστικό κενό σ' ένα καθεστώς όπου οι μεγάλες εταιρείες ασφάλισης οχημάτων στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρουν ένα καθεστώς ολιγοπωλιακό σχεδόν, χρεώνουν ασφάλιστρα με περιορισμένο έλεγχο και ανταγωνισμό και έχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σημαντικά κέρδη», είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

