Η Αυστραλία μηνύει την 3M για «αιώνια χημικά» σε αφρό πυρόσβεσης

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά νομική διαδικασία κατά της 3M καταγγέλλοντας την αμερικανική εταιρεία ότι προμήθευσε αφρό πυρόσβεσης μολυσμένο με PFAS, τα λεγόμενα «αιώνια χημικά». Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ζητά αποζημιώσεις άνω των 2 δισ. αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 1,43 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Η αγωγή κατά της εταιρείας με έδρα τη Μινεσότα και της τοπικής θυγατρικής της θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταθέσει ποτέ η Αυστραλία, αντανακλώντας το τεράστιο περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό κόστος της μόλυνσης.

Η Γενική Εισαγγελέας της Αυστραλίας, Michelle Rowland, δήλωσε: «Μην έχετε καμία αμφιβολία, αυτή η νομική ενέργεια κατά της 3M είναι εξαιρετικά σημαντική.»

Σύμφωνα με την μήνυση, ο αφρός πυρόσβεσης χρησιμοποιούνταν σε 28 στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα. Η Αυστραλία ισχυρίζεται ότι η 3M διαβεβαίωνε πως το προϊόν ήταν ασφαλές, βιοδιασπώμενο και μη τοξικό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εταιρεία απέκρυψε δικές της έρευνες που έδειχναν «σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις» από τη χρήση του αφρού.

Η 3M απάντησε ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της στα δικαστήρια. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Η 3M δεν παρήγαγε ποτέ PFAS στην Αυστραλία και σταμάτησε τις πωλήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων πριν από περίπου δύο δεκαετίες.»

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι, παρά τη διακοπή των πωλήσεων, το αυστραλιανό υπουργείο Άμυνας συνέχισε να χρησιμοποιεί αφρούς πυρόσβεσης με PFAS για σχεδόν άλλα 20 χρόνια.

Τα PFAS είναι συνθετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε προϊόντα ανθεκτικά στη θερμότητα, στους λεκέδες, στο λίπος και στο νερό. Ονομάζονται «αιώνια χημικά», επειδή δεν διασπώνται φυσικά στο περιβάλλον, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τη συσσώρευσή τους στα οικοσυστήματα, στο πόσιμο νερό και στον ανθρώπινο οργανισμό.

Έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση σε PFAS με προβλήματα υγείας όπως βλάβες στο ήπαρ, χαμηλό βάρος στη γέννηση και καρκίνο των όρχεων.

Ο υφυπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Πίτερ Χαλίλ, δήλωσε ότι το υπουργείο έχει ήδη δαπανήσει 1,3 δισ. αυστραλιανά δολάρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων 408 εκατ. δολαρίων σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με πληγείσες κοινότητες.

Επιπλέον, έχουν απομακρυνθεί ή υποστεί επεξεργασία πάνω από 200.000 τόνοι μολυσμένου εδάφους και έχουν καθαριστεί περισσότερα από 13 δισ. λίτρα νερού.

Ο Χαλίλ χαρακτήρισε την υπόθεση «τη σημαντικότερη νομική ενέργεια που έχει αναλάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Υπουργείο Άμυνας εδώ και πολλές δεκαετίες.»

Η 3M έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες αγωγές διεθνώς σχετικά με τη μόλυνση από PFAS. Το 2023 συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 10,3 δισ. δολαρίων με δημόσια συστήματα ύδρευσης στις ΗΠΑ για υποθέσεις ρύπανσης νερού.

Πηγή: skai.gr

