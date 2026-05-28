Επιστροφή στην... ελληνική πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απόψε το βράδυ (20:15, ΕΡΤ 2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την ΑΕΚ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Εδώ και τέσσερις ημέρες οι «ερυθρόλευκοι» ζουν στον... αστερισμό της Ευρωλίγκας, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γράφει ιστορία το βράδυ της περασμένης Κυριακής και να κατακτά το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της στον σπουδαίο και μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πλέον, οι Πειραιώτες καλούνται να αφήσουν πίσω τους πανηγυρισμούς για την ευρωκούπα και να επικεντρωθούν σε έναν ακόμη μεγάλο στόχο της σεζόν, αυτόν του πρωταθλήματος, αρχής γενομένης από τη σειρά με την «Ένωση». Στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στα μέσα Μαΐου, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με δύο εντυπωσιακές νίκες τον Κολοσσό Ρόδου και με 117-76 εντός και 97-58 εκτός, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να λυγίσει τον Άρη Betsson και να πάρει την πρόκριση για την τετράδα. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με σκορ 87-81 στη SUNEL Arena στο Game 1 της σειράς, με τους Θεσσαλονικείς να φέρνουν τη σειρά στα ίσα στο Αλεξάνδρειο με σκορ 90-81. Τα πάντα κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων την περασμένη Δευτέρα, εκεί όπου η «Βασίλισσα» μετά από μια απίθανη μάχη 2,5 ωρών (!) πήρε το θρίλερ και με σκορ 102-99 πανηγύρισε την πρόκριση!

Η αποψινή μάχη θα διεξαχθεί μπροστά σε σχεδόν ένα κατάμεστο ΣΕΦ, αφού περισσότερα από 8.500 εισιτήρια έχουν κάνει ήδη «φτερά», με τον κόσμο του Ολυμπιακού να έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να αποθεώσει από κοντά σε μια αναμέτρηση τους πρωταθλητές Ευρώπης. Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε πως στο πλαίσιο του Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL θα λάβουν χώρα τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, στο «στρατόπεδο» των γηπεδούχων δεν υπάρχουν απουσίες. Θυμίζουμε πως εκτός λίστας ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκονται οι Τζόσεφ, ΜακΚίσικ και Φαλ, ενώ, θα πρέπει να κοπούν και δύο ακόμη από την οκτάδα. Για την ΑΕΚ, νοκ άουτ τέθηκε ο ΚιΣόν Φίζελ καθώς έχει υποστεί κάκωση στο δεξί γόνατο.

Τέλος, αναφορικά με την προϊστορία του ζευγαριού, ο Ολυμπιακός μετρά 111 νίκες στα 154 παιχνίδια με αντίπαλο την ΑΕΚ από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Μετράει πλέον 25 διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος και 17 συνολικά, ανεξαρτήτως έδρας και φάσης, μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2017 όταν η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας με 66-62.

