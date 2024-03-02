Ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο Συνέδριο της Καθημερινής.

Ο κ. Πολάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πήγε στο συνέδριο της Καθημερινής και τον κατηγορεί για «την αυταπάτη μεγάλου τμήματος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πως η "Δικαιοσύνη θα έκανε τη δουλειά της"».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

ΛΑΘΟΣ,σύντροφε Αλεξη Τσιπρα!

-Ατυχές ήταν πως δεν ήρθες στο συνέδριο να τα πεις αυτά αλλά πήγες στο συνέδριο της Καθημερινής

-Ατυχης ηταν η αυταπάτη μεγάλου τμήματος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πως η «Δικαιοσύνη θα έκανε τη δουλειά της».

Η Δικαιοσύνη που αρχειοθέτησε με «αδιευκρίνιστα ποσά» το Γεωργιάδη και τον Αβραμοπουλο,που έβγαλε βούλευμα αθώωσης του Λοβερδου παρά τα ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ στοιχεία,η Δικαιοσύνη που δεν έβαλε φυλακή το Λιγνάδη,η Δικαιοσύνη που ακόμα “κλώθει”για το Predator και τα Τεμπη,η Δικαιοσύνη που καταδίκασε το Νίκο Παππα γιατί ανάγκασε τους καναλάρχες να πληρώσουν!!

(Μπορώ να πω κι άλλα αλλά όχι τωρα)

-Ατυχής δεν ήταν ο διαγωνισμός για τα κανάλια του Νικου Παππα και του Λευτέρη Κρετσου, αλλά η πολιτικη επιλογή μετά την απόφαση του ΣΤΕ που ερριξε το διαγωνισμό να ΜΗΝ ΞΑΝΑΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ με αλλαγή κανονισμού της Βουλης,αλλαγή σύνθεσης του σώματος των προέδρων της Βουλης και επιλογή νέου ΕΣΡ που θα έκανε ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ!!

Έτσι θα αποδεικνύαμε πως θα πηγαίναμε μέχρι ΤΕΛΟΥΣ όπως κάναμε με τους εργολάβους στα νοσοκομεία που μας ερριξε τον πρώτο νόμο το ΣΤΕ αλλά ξανανομοθετησαμε και ΔΙΩΞΑΜΕ τους εργολάβους σε 77 νοσοκομεία ,κερδίζοντας και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο !!

Πηγή: skai.gr

