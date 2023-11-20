Δεν είναι ούτε ευχάριστες ούτε ευοίωνες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ προσθέτοντας ότι πρόκειται για τα «απόνερα της διεύρυνσης που δεν έγινε ποτέ, κάτι που μας οδήγησε σε αυτούς τους τριγμούς και στην αποχώρηση ενός μεγάλου κομματιού του κόμματος».

Για τον νέο πρόεδρο είπε ότι ως «μαθητευόμενος μάγος αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να διαχειριστεί».

Στην ερώτηση γιατί αποχώρησε ο ίδιος από το κόμμα, ανέφερε ότι οδηγήθηκε στην απόφαση βλέποντας «τον τρόπο που θέλει ο πρόεδρος να λειτουργήσει το κόμμα, κάτι που δεν με εκφράζει καθόλου. Σέβομαι την απόφαση των μελών αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις και του κάθε πολιτικού».

Ερωτηθείς, αν ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει ξανά ανέφερε: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στην πολιτική επάρκεια του νέου αρχηγού και στο πολιτικό κριτήριο που πορεύεται η πολιτική ομάδα» προσθέτοντας πως «θέλω το καλύτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει προσφέρει πολλά».

Για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι διατηρεί επαφή ενώ τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος είναι «πολύ προβληματισμένος και δεν είναι χαρούμενος με όσα γίνονται» και συμπλήρωσε «ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης αριστεράς και καλό είναι να είναι "παρών"»

Για τη δική του πολιτική πορεία είπε ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με το πεδίο της κλιματικής αλλαγής σημειώνοντας ότι χθες για πρώτη φορά η θερμοκρασία του πλανήτη αυξήθηκε για πρώτη φορά κατά 2 βαθμούς Κελσίου.

«Ήρθε η ώρα να αναπτυχθεί ο χώρος που παλιά λέγαμε οικολογία και σήμερα κλιματική δράση και μέσα στις ευρωεκλογές θα έχουμε εξελίξεις για αυτόν τον χώρο. Θα ήθελα να είμαι υποψήφιος και επιθυμώ το σχήμα να εδραιωθεί και στις τοπικές εκλογές», ανέφερε ενώ στην ερώτηση ποιος θα ηγηθεί του σχήματος, είπε ότι ακόμα γίνονται συζητήσεις.

Πηγή: skai.gr

