Τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία του κόσμου ανοίγουν τις πόρτες τους στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ κάθε Σάββατο στις 15.45. Οι παρουσιαστές Giles Coren και Monica Galett κάνουν check in σε εντυπωσιακά καταλύματα όχι μόνο για να ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες αλλά και για να γνωρίσουν καλύτερα τους ανθρώπους που δουλεύουν στα μετόπισθεν.

Δείτε το τρέιλερ

Σε αυτό το επεισόδιο, κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Το ξενοδοχείο Royal Mansour βρίσκεται στην αρχαία συνοικία Μεντίνα του Μαρακές, η οποία αποτελεί προστατευόμενο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ η πολυτέλεια έχει τον πρώτο λόγο, καθώς το ξενοδοχείο απευθύνεται στους πολύ… πλούσιους και διάσημους. Μεταξωτά χαλιά, χειροποίητα έπιπλα και διακοσμητικά, πανάκριβοι πολυέλαιοι και υψηλή γαστρονομία, συνθέτουν μια εμπειρία διαμονής πραγματικά ξεχωριστή.

Το Royal Mansour είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο σε απόσταση αναπνοής από τη γεμάτη ζωή καρδιά της πόλης όπου κάθε λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα σημαντική.



