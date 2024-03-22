O Φίλιππος Ράμμας βρίσκεται ήδη στη θέση του Μονομάχου και έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω δεδομένα: 2.904 ευρώ στον λογαριασμό του, 35 ενεργούς αντιπάλους και 2 βοήθειες. Πιο αποφασισμένος πια θέλει να φτάσει μέχρι τέλους αυτή τη μάχη. Θα τα καταφέρει;

Μετά από νέα κλήρωση, ο Μανώλης Κυριακάκης αφήνει τη θέση με τον αριθμό 84 και δίνει τη δική του μάχη απέναντι στους 100 αντιπάλους διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, αν όχι το απόλυτο: 100.000 ευρώ! Ξεκινάει δυναμικά αλλά στην 3η ερώτηση αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την πρώτη βοήθεια. Δεν πράττει το ίδιο όμως και στην επόμενη, με αποτέλεσμα να χάσει άδοξα και τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει να τα μοιραστούν οι 35 «επιζώντες».

Ο Βαγγέλης Ορφανίδης από τη θέση 7 είναι ο νέος Μονομάχος. Είναι Ποντιακής καταγωγής και τα τελευταία 4 χρόνια εργάζεται ως οδηγός σε γραφείο τελετών. Το γεγονός ωστόσο ότι πήγε στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων… απευθείας από τη δουλειά «αναστατώνει» τον Χρήστο Φερεντίνο, στον οποίον γεννιούνται διάφορες απορίες γύρω από την ιδιαίτερη δουλειά του ενώ στη συνέχεια, δίνει το σήμα να ξεκινήσουν οι γνωστικές μονομαχίες!

Πηγή: skai.gr

