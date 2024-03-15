Κάθε Σάββατο στις 15.45, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ μπαίνουν στο εσωτερικό των πιο απίστευτων ξενοδοχείων του κόσμου. Ο δημοσιογράφος Giles Coren και η σεφ Monica Galett κάνουν check in σε εντυπωσιακά καταλύματα που προσφέρουν εμπειρίες ζωής στους επισκέπτες τους.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 16 Μαρτίου, οι παρουσιαστές ταξιδεύουν στην Αφρική και στο Giraffe Manor που είναι χτισμένο στα όρια του Εθνικού Πάρκου Άγριας Ζωής του Ναϊρόμπι στην Κένυα. Το Giraffe Manor, αλλά και άλλα καταλύματα στο εσωτερικό της Κένυας, προσφέρουν στους τουρίστες, όχι μόνο πολυτελείς υπηρεσίες αλλά και μία ποικιλία εμπειριών άγριας ζωής.

Οι πρώτοι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου είχαν σκοπό να διασώσουν τις καμηλοπαρδάλεις που ζούσαν στην περιοχή και ήταν υπό εξαφάνιση. Όχι μόνο το κατάφεραν, αλλά τα ψηλότερα ζώα του κόσμου έχουν γίνει μέρος του προσωπικού! Κάθε πρωί, τα φιλικά αυτά ζώα επισκέπτονται την αίθουσα του πρωινού για να «χαιρετήσουν» και να «μοιραστούν» φαγητό με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, πολλοί από τους οποίους κάνουν στάση εδώ μόνο και μόνο για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.



AMAZING HOTELS: LIFE BEYOND THE LOBBY

Κάθε Σάββατο στις 15.45

Στον ΣΚΑΪ

