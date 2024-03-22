Οι διαφημίσεις για το νέο country άλμπουμ της Beyonce «Cowboy Carter» προβλήθηκαν χθες, 21 Μαρτίου 2024, σε διάφορα μεγάλα μουσεία της Νέας Υόρκης πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του στις 29 Μαρτίου.

Μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων ήταν το Μουσείο Guggenheim, το Μουσείο Whitney, το Νέο Μουσείο και το Μουσείο Τεχνών και Σχεδιασμού. Στη ροτόντα του Guggenheim, σχεδιασμένη από τον Frank Lloyd Wright, προβλήθηκε η φράση: «Αυτό δεν είναι ένα country άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλμπουμ της Beyonce».

Ωστόσο, η διοίκηση του Μουσείου Guggenheim σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται από το artnews αναφέρει ότι το ίδρυμα «δεν ενημερώθηκε και δεν εξουσιοδότησε αυτή δράση».

«Καλούμε το κοινό - συμπεριλαμβανομένης της Beyonce και των αφοσιωμένων θαυμαστών της - να επισκεφτούν το Μουσείο από τις 16 έως τις 20 Μαΐου, όταν θα γίνονται προβολές για την καλλιτέχνιδα Τζένι Χόλτζερ στην πρόσοψη του εμβληματικού κτηρίου μας για να γιορτάσουμε τα εγκαίνια της μεγάλης έκθεσής της» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για μια φράση που διαβάσαμε σε μια ανάρτηση της Beyonce στο Instagram στις 19 Μαρτίου, στην οποία περιγράφει λεπτομερώς τις σκέψεις της για το είδος της country μουσικής, το πώς δεν αισθάνθηκε ευπρόσδεκτη από τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτό και την κριτική που βίωσε πριν γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα με #1 single στο chart του Billboard Hot Country Songs.

«Ελπίζω ότι σε κάποια χρόνια από τώρα, η αναφορά στη φυλή ενός καλλιτέχνη, που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, θα είναι άνευ σημασίας» είχε πει σε αυτό το Instagram post η τραγουδίστρια.

«Αυτό το άλμπουμ ετοιμαζόταν πάνω από πέντε χρόνια. Γεννήθηκε από μια εμπειρία που είχα πριν από χρόνια, όπου δεν ένιωθα ευπρόσδεκτη… και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήμουν […] Οι επικρίσεις που δέχτηκα όταν πρωτομπήκα σε αυτό το είδος με ανάγκασαν να προχωρήσω πέρα από τους περιορισμούς που μου είχαν τεθεί. Το act ii είναι αποτέλεσμα της πρόκλησης του εαυτού μου και του χρόνου που αφιέρωσα για να να συνδυάσω τα είδη μεταξύ τους […] Αυτό δεν είναι ένα άλμπουμ Country. Αυτό είναι ένα άλμπουμ ''Beyonce''», κατέληξε.

