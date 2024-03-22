Margot Robbie: Θα είναι παραγωγός ταινίας βασισμένης στο παιχνίδι «The Sims»

Η Μάργκο Ρόμπι πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «The Sims» βασισμένης στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι με τον ίδιο τίτλο.

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Barbie», η εταιρεία παραγωγής της ηθοποιού, LuckyChap θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι ζωντανής προσομοίωσης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Electronic Arts, η οποία κυκλοφόρησε το παιχνίδι, θα εμπλακεί επίσης στη δημιουργική και παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με το Variety.

LuckyChap, Vertigo Entertainment Producing 'The Sims' Movie From Kate Herron and Briony Redman https://t.co/hIgkydM3pL — Variety (@Variety) March 21, 2024

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πωληθεί πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα του παιχνιδιού «The Sims» που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εικονικά «Sims» ανθρωπάκια, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους και προσομοιώνοντας τη ζωής τους.

Οι θαυμαστές του παιχνιδιού με σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέμειναν ότι η ταινία θα πρέπει να γυριστεί στη simlish, τη επινοημένη γλώσσα που μιλούν οι χαρακτήρες, διαφορετικά «δεν θα έχει νόημα» και σημείωσαν ότι δεν πρέπει να έχει υπότιτλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.