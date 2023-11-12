Στο Βερολίνο αύριο ο Μητσοτάκης - Την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Σολτς

Επίσκεψη εργασίας στο Βερολίνο θα πραγματοποιήσει, αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη Δευτέρα, στις 17:30 (τοπική ώρα), ο Πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αρχηγό της γερμανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του CDU Friedrich Merz, στο Ίδρυμα Konrad Adenauer.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με τον κ. Merz, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ιδρύματος.

Την Τρίτη, στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Καγκελάριο της Γερμανίας Olaf Scholz, στην Καγκελαρία. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

