«Ισορροπημένο» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι είχε εκφράσει στον πρωθυπουργό την αντίθεσή του για την παρένθετη μητέρα, καθώς δεν θέλει «η γυναίκα να γίνεται μία μηχανή αναπαραγωγής».

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η ενημέρωση των «γαλάζιων» βουλευτών για το εν λόγω νομοσχέδιο είχε αποτέλεσμα, καθώς «αυτοί που ήταν προβληματισμένοι, έλαβαν απαντήσεις». «Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα νομοσχέδιο που δεν πηγαίνει ο αρμόδιος υπουργός στην Πειραιώς και δεν συναντά όλους τους βουλευτές για να κάνει ενημέρωση για το νομοσχέδιο που φέρνει» είπε.

«Θα αποδείξουμε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πόσο συμπαγής είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε και πρόσθεσε ότι «ο γάμος των ομοφυλόφιλων ήταν προεκλογική μας δέσμευση».

«Ακούω το επιχείρημα κάποιου που λέει “δεν θέλω ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων να μεγαλώνουν ένα παιδί”. Το ακούω ως επιχείρημα, δεν το δέχομαι, το θεωρώ λάθος επιχείρημα. Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ εξαιρετικά ομοφοβική και απαράδεκτη τη δήλωση που έκανε χθες ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ ότι αν μεγαλώνουν αυτοί παιδιά θα τα κάνουν ομοφυλόφιλους. Είναι σαν να λέμε ότι θα κάνουν κάτι κακό οι άνθρωποι στα παιδιά που θα πάρουν. Αυτό είναι απαράδεκτο, σφόδρα ομοφοβικό. Και περίμενα το ΠΑΣΟΚ το ίδιο σήμερα να το έχει καταδικάσει ως δήλωση. Παιδιά μπορούν να γίνουν ετεροφυλόφιλα από ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων, όπως παιδιά ομοφυλόφιλα από ζευγάρι ετεροφυλόφιλων. Αυτές οι απόψεις είναι και αντιεπιστημονικές, αντιαισθητικές και ομοφοβικές», δήλωσε για τις θέσεις που έχουν ακουστεί.

Σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν σχολιάζω οποιαδήποτε δήλωση Σαμαρά για λόγους σεβασμού. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πλήρη ελευθερία λόγου στη ΝΔ».

Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι «είχα ενημερώσει τον πρωθυπουργό ότι θέλω να δω αν θα έχει μέσα την παρένθετη μητέρα. Δεν θέλω να δω τη γυναίκα να γίνεται μία μηχανή αναπαραγωγής. Δεν μου αρέσει αυτό. Όμως ως προς τα παιδιά που γίνεται μεγάλη φασαρία, πιστεύω ότι ο νόμος που τώρα προτείνεται, βελτιώνει κατά πολύ τη σημερινή παρούσα θέση τους. Σήμερα μπορεί ένας άνδρας μόνος ή μια γυναίκα μόνη να υιοθετήσει ένα παιδί. Ο έλεγχος υιοθεσίας θα γίνει στο ένα πρόσωπο που πάει να το υιοθετήσει, ενώ μετά την ψήφιση του γάμου ο έλεγχος της υιοθεσίας θα είναι και στους δύο γονείς».

Και πρόσθεσε: «Η αποχή, εφόσον ο πρωθυπουργός ο ίδιος την υπέδειξε ως μια έξοδο διαφυγής για τη δυνατότητα κάποιου και να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο και να μην προκαλέσει πρόβλημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στην κυβέρνηση, προφανώς και είναι αξιοπρεπής στάση. Άλλωστε δεν είναι πρωτοφανές. Η αποχή είναι μία συνήθης κοινοβουλευτική στάση».

«Το νομοσχέδιο είναι ισορροπημένο και ενώνει την Ελλάδα με χώρες της Δύσης» υπογράμμισε ο υπουργός, ενώ σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ είπε: «Ντροπιαστική η δήλωση βουλευτή Λέσβου του ΠΑΣΟΚ», ενώ για την ανάγνωση των «ναι» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Γεωργιάδης τα χαρακτήρισε «μεγάλο βήμα προόδου».

