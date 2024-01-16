Συνάντηση Κασσελάκη με το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής

Τα ζητήματα που απασχολούν τους οδηγούς ταξί συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Κουμουνδούρου, πρόκειται για ένα σωματείο με πολλές χιλιάδες μέλη, που εργάζονται αποκλειστικά ως οδηγοί - δεν είναι ιδιοκτήτες ταξί - και βρίσκονται σε δυσμενή θέση εξαιτίας διάφορων κυβερνητικών επιλογών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα του μητρώου επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του κλάδου, στην έλλειψη διαφάνειας στις μεταβιβάσεις των επαγγελματικών οχημάτων δημοσίας χρήσης, καθώς και στα προβλήματα από τη μη εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που συνοδευόταν από τον αρμόδιο τομεάρχη της Κ.Ο. του κόμματος, Χάρη Μαμουλάκη, «άκουσε με προσοχή τους εργαζόμενους, κατανοώντας πλήρως τις δυσκολίες, την αγωνία και την αβεβαιότητα για το επαγγελματικό τους μέλλον. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης διαύγειας στο καθεστώς των μεταβιβάσεων, διαφάνειας στα μητρώα και ενίσχυσης της Επιθεώρησης Εργασίας για την διασφάλιση των εργατικών τους δικαιωμάτων».

Τέλος, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε «την ξεκάθαρη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων οδηγών και την βούληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τα αναδείξει και εντός της Βουλής, μέσα από τα κατάλληλα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, πιέζοντας την κυβέρνηση της ΝΔ για δίκαιες λύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

