Δεύτερος κύκλος «φροντιστηρίου» για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με το νομοσχέδιο που θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του κόμματος, με το σχέδιο ενημέρωσης να αποδίδει, καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται να αλλάζουν στάση.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε και σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Στα γραφεία της ΝΔ έφτασαν περίπου 60 βουλευτές. Πρώτη έφτασε η βουλευτής Ευρυτανίας Τζίνα Οικονόμου η οποία πρόσφατα είχε εκφράσει προβληματισμούς για την υιοθεσία.

Ακολούθησαν οι βουλευτές Μαριλένα Σούκουλη (Κορινθίας), Δημήτρης Κυριαζίδης (Δράμας) και οι βουλευτές Μπάμπης Αθανασίου και Νίκος Ταγαράς που απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Στην ενημέρωση βρίσκεται και ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος πείστηκε από τον πρωθυπουργό και μετέβαλε στάση, κάτι που σημαίνει ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.

Θετική εμφανίζεται και η βουλευτής Ζωή Ράπτη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι με την κυβερνητική ρύθμιση δίνεται ένα διακίωμα για να προστατευθούν τα παιδιά.

Στη συνάντηση συμμετέχει επίσης ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης και μία εκ των συντακτριών του νομοσχεδίου η καθηγήτρια Λίνα Παπαδοπούλου.

Στα γραφεία της ΝΔ πήγε και ο πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου αλλά και ο Θάνος Πλεύρης ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι θα εκφράσει τις θέσεις του και στη σημερινή συνάντηση. «Δεν υπάρχει όμως κανένα ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγαίνει πανίσχυρη από αυτή τη συζήτηση» ανέφερε επίσης ο κ. Πλεύρης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος υποστήριξε από την πλευρά του ότι «δεν κάνουμε μασάζ και ότι στη ΝΔ δεν υπάρχουν φροντιστήρια. «Οι βουλευτές ψηφίζουν ελεύθερα» τόνισε στη δήλωσή του.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, οι βουλευτές εμφανίστηκαν σε θετικό κλίμα, κάνοντας λόγο για δημοκρατικό διάλογο και ενίσχυση της παράταξης.

Ο κ. Συρίγος δήλωσε: «Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και λύθηκαν απορίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να μιλήσουν τόσο ανοιχτά. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο θέμα της χώρας, θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Συνδέεται με το νομοσχεδιο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Κάναμε έναν ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Με έκανε περήφανο γιατί όλοι οι βουλευτές υπογράμμισαν την υποστήριξη στις αρχές παράταξης και την προσπάθεια της κυβέρνησης. Η ΝΔ είναι κόμμα που συνδυάζει αξίες με σύγχρονο ρεύμα. Καθένας ψηφίζει με τη συνείδησή του. Ήταν θετικό κλίμα και η παράταξη θα βγει πιο δυνατή».

Ο κ. Καλαφατης τόνισε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχήκαι δήλωσε ότι «η παράταξη βγαίνει πιο δυνατή».

Η Τζινα Οικονόμου ήταν από εκείνους που πείστηκαν και θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, παρ' ότι κατά την άφιξή της στην ενημέρωση ήταν προβληματισμένη: «Δεν προσπάθησαν να πάρουν την ψήφο μας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων. Βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις. Τώρα μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Θα ψηφίσω».

Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε: «Απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα. Προάσπιση δικαιωμάτων παιδιών. Η ΝΔ είναι η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη και σήμερα το αποδεικνύει. Σχηματίζεται πλειοψηφία πάνω στην προάσπιση παιδιών και δικαιωμάτων. Η ελληνική οικογένεια θα κινδύνευε αν επηρεάζεται καθημερινότητα. Το Υπουργείο έχει σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, θέλουμε μέτρα για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή».

Πηγή: skai.gr

