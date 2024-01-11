Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Σκοπός του προστίμου την περίοδο της πανδημίας ήταν να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί

Ο σκοπός του προστίμου την περίοδο της πανδημίας ήταν να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, να σωθούν περισσότερες ζωές και να ανοίξει γρηγορότερα η οικονομία, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι θα κατατεθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για διαγραφή προστίμων σε όσους άνω των 60 δεν είχαν κάνει τότε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

«Το μετρό δούλεψε εκείνη την περίοδο και αύξησε τους εμβολιασμούς. Κάλως το έβαλε τότε η κυβέρνηση» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Ανέφερε ότι σήμερα το πλαίσιο έχει αλλάξει και το στοίχημα σε αυτή την χρονική περίοδο είναι να αρχίσει καμπάνια εμβολιασμού για να ενταχθεί το εμβόλιο κατά του covid στην κανονικότητα των συμπολιτών μας και κυρίως να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες.

