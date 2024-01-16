Απάντηση στην ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» δίνει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε διαμέρισμα νέου ζευγαριού στο Γαλάτσι που αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου» αξιοποιήθηκε από τον κ. Κασσελάκη ως αφορμή για μια ακόμη ειρωνική ανάρτηση. Όχι μόνο δεν είναι ψεύτικο ή στημένο, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του κόμματος των fake news, αλλά με μια απλή έρευνα θα είχε διαπιστώσει πως το ζευγάρι είχε μιλήσει ξανά για την εμπειρία του με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σε προγενέστερη εκδήλωση. Καταφανώς ο κ. Κασσελάκης δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πραγματικότητα. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Σπίτι μου» όχι μόνο έχει ήδη βοηθήσει χιλιάδες νέους συμπολίτες μας, όπως τους συγκεκριμένους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνή στέγη, αλλά λόγω της μεγάλης συμμετοχής, διπλασιάστηκε και ο σχετικός προυπολογισμός, σε αντίθεση με την καταστροφολογία και τον μηδενισμό που προέβαλλε σταθερά το κόμμα του. Προφανώς ο κ. Κασελάκης θεωρεί fake τις 2.596 εκταμιεύσεις δανείων συνολικού ποσού 246.806.615,05 € μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και τις 23.756 προεγκρίσεις (2.598.457.023,60€), τις 9.766 υπαγωγές (1.031.906.684,00€) και τις 3.822 συμβάσεις (356.669.469,35€).

Σε κάθε περίπτωση, κατανοούμε απόλυτα τη δυσκολία του κ. Κασσελάκη να διαχειριστεί την πραγματικότητα καθώς και την διαχρονικά κακή σχέση του κόμματός του με αυτήν, αλλά με ιστορικό υφαρπαγής υπογραφών, «στημένων κατοίκων» και συντονιστικών παρωδία με θεάτρο στο Μάτι, θα αποφεύγαμε τέτοιες αναρτήσεις!



