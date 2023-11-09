Για απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του τουρκικού κοινοβουλίου, του Συντάγματος και της δικαιοσύνης κάνει λόγο η αντιπολίτευση στην Τουρκία. Ο νέος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος προειδοποιεί: «Θα αντισταθούμε στους δρόμους, στις πλατείας».

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήρθε επειδή το Εφετείο δεν αναγνωρίζει απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αφορά την αποφυλάκιση εκλεγμένου βουλευτή και ασκεί ποινική δίωξη εναντίον μελών του ανώτατου δικαστηρίου που είχαν ζητήσει την αποφυλάκιση του νεοεκλεγέντα βουλευτή Τζαν Αταλάι.

΄Όπως μεταδίδει ο Ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος δήλωσε: «Η απόφαση είναι μια απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Κοινοβουλίου. Είναι απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Συντάγματος , οπως είναι και απόπερια πραξικοπήματος εναντίον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Θα αντισταθούμε στους δρόμους, θα αντισταθούμε στις πλατείες και δεν θα παραδοθούμε σε αυτήν την παρανομία. O αγώνας μας ξεκινάει σήμερα κια θα συνεχιστείΔεν θα παραδοθούμε ούτε στο καθεστώς του ενός ανθρώπου, ούτε στους συμμάχους του αλλά ούτε σε όσους κάνουν απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Συντάγματος. Σας ευχαριστώ».

Κατά των Βρυξελλών η Άγκυρα

Εναντίον της ΕΕ στρέφεται η Άγκυρα μετά την έκθεση της Κομισιόν και κάνει λόγο για προκατειλημμένη προσέγγιση απορρίπτοντας όλους τους ισχυρισμούς.

«Η έκθεση για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο αντικατοπτρίζει τις παράνομες, μαξιμαλιστικές θέσεις των Ελλήνων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η συνεχιζόμενη άδικη και προκατειλημμένη προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη χώρα μας είναι ανησυχητική για το μέλλον της ηπείρου μας, η οποία αντιμετωπίζει πολλές απειλές. Απορρίπτουμε πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς και τις αδικαιολόγητες επικρίσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα τις ενότητες που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια και το δικαστικό σύστημα καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Αξιολογούμε ως έπαινο το ότι διατυπώνεται σαν κριτική το γεγονός πως η θέση της χώρας μας για τον πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ είναι εντελώς ασύμβατη με την ΕΕ.

Όπως πάντα, η έκθεση για την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο αντικατοπτρίζει τις παράνομες, μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές θέσεις των Ελλήνων/Κυπρίων, ενώ παράλληλα αγνοεί τις δίκαιες πολιτικές της χώρας μας και της ΄'ΤΔΒΚ' αγνοώντας τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, γεγονός που καταδεικνύει για άλλη μια φορά στα μάτια όλου του κόσμου τη μεροληπτική και άδικη στάση που ακολουθεί η ΕΕ υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η έκθεση της Κομισιόν σημειώνει ότι «η Τουρκία βρίσκεται σε πορεία δημοκρατικής οπισθοδρόμησης», ενώ η Τουρκία καλείται να μην παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ.

Η έκθεση αναφέρει: «Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. Οι διαρθρωτικές ελλείψεις του προεδρικού συστήματος παρέμειναν σε ισχύ.Οι σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των δημοκρατικών προτύπων, του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίστηκαν. Η επιδίωξη του διαλόγου καλή τη πίστει και η αποχή από μονομερείς κινήσεις που αντιβαίνουν των συμφερόντων της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας, αμοιβαία επωφελούς, μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».

Ακσενέρ: «Είμαι παιδί ανταλλαγέντων προσφύγων από τη Δράμα»

«Η πολιτική της Τουρκίας ήταν πάντα να διατηρηθεί ο τουρκικός πληθυσμός στη Δυτική Θράκη»

Η Μεράλ Ακσενέρ είπε: «Είμαι παιδί οικογένειας ανταλλαγέντων προσφύγων, μας έδιωξαν από τη Δράμα και ήρθαμε στην Τουρκία, αλλά οι Τούρκοι της 'Δυτικής Θράκης' έμειναν εκεί. Αν είχε επιστρέψει αυτός ο πληθυσμός από εκεί, οι σχέσεις μας με την Ελλάδα θα ήταν σε εντελώς διαφορετική κατάσταση σήμερα. Από την ημέρα που ιδρύθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, όποια κυβέρνηση κι αν ήρθε στην εξουσία, δύο πράγματα δεν εγκατέλειψε ποτέ: Το ένα είναι να αποσοβηθεί η είσοδος τεράστιων ομάδων από Ιρακινούς Τουρκμένιους στην Τουρκία, να μείνουν Τουρκμένιοι στη Συρία, και [το άλλο] να κρατηθεί ο τουρκικός πληθυσμός εκεί, στη 'Δυτική Θράκη'. Αν απομακρύνετε αυτούς τους ανθρώπους από την Παλαιστίνη, από τη Γάζα, δεν θα μπορέσετε να τους επιστρέψετε ξανά εκεί. Αυτό θα είναι μεγάλη ανοησία».

Μεγάλο θέμα στην Τουρκία το χειροφίλημα του Ερντογάν στα τέσσερα απιδιά του πρέσβη της Σλοβενίας.

