Η κόρη του Ερντογάν καλεί σε αντίσταση κατά του Ισραήλ

Σε αντίσταση εναντίον του Ισραήλ καλέι και η κόρη του Ερντογάν, λέγοντας ότι «το Ισραήλ σφαγιάζει αμάχους στη Γάζα».

Με δύο διαδοχικές δηλώσεις της κατηγορεί το Ισραήλ για σφαγές και βαρβαρότητα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Η Σουμεγιέ Ερτνογάν είπε: «Γειά σας. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφάζει τους αμάχους, δίχως καμία διάκριση παιδιών και γυναικών Ξέρουμε καλά πως η σιωπή επιβραβεύει τον τύραννο. Κάθε οργάνωση κάθε άνθρωπος προσπαθεί. Κι εμείς συνεχίζουμε την καθιστική διαμαρτυρία μας στην πλατεία Σουλταναχμέτ μαζί με τις γυναίκες που συμπαραστέκονται τις γυναίκες στην Παλαιστίνη».

Επίσης, δήλωσε: «Το Ισραήλ επί ένα μήνα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και όλες τις ανθρωπιστικές αξίες, συνεχίζει να σφάζει τους αμάχους. Σε ένα μήνα σφαγιάστηκαν 10.000 άμαχοι και αυτός οριθμός αυξάνεται. Στόχος του Ισραήλ είναι να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι τη Γάζα, και το Ισραήλ να εγκατασταθεί εκεί».

Πηγή: skai.gr

