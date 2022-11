Κριστιάνο Ρονάλντο: Η άβολη χειραψία με τον Φερνάντες μετά τη συνέντευξη-χείμαρρο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μπρούνο Φερνάντες μοιράστηκαν μια μάλλον «παγωμένη» χειραψία.

Η κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τις «βόμβες» του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά διοίκησης, προπονητή, ακόμη και... εγκαταστάσεων, φαίνεται πως επηρεάζει και το κλίμα στην εθνική Πορτογαλίας εν όψει Μουντιάλ.

Στην πρώτη συγκέντρωση των Ιβήρων για το μεγάλο ραντεβού του Κατάρ, ο 37χρονος σούπερ σταρ συναντήθηκε με τον συμπαίκτη του στους «διαβόλους», Μπρούνο Φερνάντες.

Ο τελευταίος φάνηκε αρχικά να τον προσπερνά, αλλά τελικά έδωσε το χέρι στον CR7, που τον κοίταζε αποσβολωμένος, ίσως και ενοχλημένος.

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹



(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG