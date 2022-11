Κριστιάνο Ρονάλντο κατά Ρούνεϊ-Νέβιλ: «Δεν είναι φίλοι μου, εκμεταλλεύονται το όνομά μου»

Χείμαρρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο σητν τελευταία του συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν.

Πέρα από την κριτική στη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον Έρικ Τεν Χαγκ, μέχρι και στις εγκαταστάσεις του κλαμπ, ο Πορτογάλος σταρ τα έβαλε και με δύο παλιούς συμπαίκτες του για όσα του έχουν… σούρει.

Ο 37χρονος άσος δήλωσε απογοητευμένος και προδομένος από Γουέιν Ρούνεϊ και Γκάρι Νέβιλ προσθέτοντας πως εκμεταλλεύονται το όνομά του για να μείνουν στην επικαιρότητα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον Πιρς Μόργκαν:

NEW: Cristiano Ronaldo reveals why be blanked Gary Neville on the pitch and what he really thinks of Wayne Rooney.@cristiano | @GNev2 | @WayneRooney | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/9PtiHWb2ey