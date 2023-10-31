Zoe Kravitz: Αρραβωνιάστηκε με τον Channing Tatum

Η Zoe Kravitz είναι έτοιμη να παντρευτεί για δεύτερη φορά.

Όπως αναφέρουν φήμες, η 34χρονη ηθοποιός δέχτηκε την πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Channing Tatum, με τους δυο τους να βρίσκονται μαζί εδώ και δύο χρόνια.

Τα νέα αυτά δημοσιεύτηκαν από το People, ενώ το ζευγάρι δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Πολλές πηγές επιβεβαιώνουν τον αρραβώνα της Zoe Kravitz και του Channing.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, οι δύο διάσημοι καλεσμένοι φωτογραφήθηκαν να αναχωρούν από ένα πάρτι Halloween. Η Kravitz είχε επιλέξει να ντυθεί ως η Rosemary Woodhouse από την τρομακτική ταινία του 1968, «Το μωρό της Rosemary». Το διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της ήταν εμφανές.

Μάλιστα, η ίδια σε συνέντευξη της είχε μιλήσει για την σχέση τους και δήλωσε πως, «Με κάνει να γελάω. Και οι δύο αγαπάμε πραγματικά την τέχνη και τη συζήτηση για την τέχνη και την εξερεύνηση του γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε», εξήγησε η ηθοποιός τότε. «Μας αρέσει να βλέπουμε μια ταινία και να την αναλύουμε και να μιλάμε γι’ αυτήν και να προκαλούμε ο ένας τον άλλον».

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του casting για την επερχόμενη σκηνοθετική ταινία της Kravitz, «Pussy Island».

Ο Tatum είχε αναφέρει ότι η αγαπημένη του, ήταν ο «φύλακάς» του στο σετ.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία τους, είχε πει, «Είτε μου έφτιαχνε τσάι, είτε μου έφτιαχνε ένα ποτό, ΄ήταν πραγματικά η γυναίκα που με φρόντιζε και ήταν πραγματικά υπέροχη και ευγενική».

