Yoga και Pilates: Οι βασικότερες διαφορές τους

Το ένα είναι μια πρακτική που προέρχεται από την αρχαία Ινδία και το άλλο ένα φυσικό σύστημα που επινοήθηκε από έναν Γερμανό ανατόμο στις αρχές του 20ου αιώνα. Ενώ μπορεί να υπάρχει διασταύρωση μεταξύ της Yoga και του Pilates, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.

Ως πρακτικές ευεξίας σήμερα, η Yoga και το Pilates, φημίζονται για τα πολυάριθμα οφέλη τους στην υγεία, από την προσφορά σύνδεσης με το σώμα και την ανακούφιση από το στρες, έως την ανάπτυξη ευελιξίας, δύναμης, ελέγχου και αντοχής. Υπάρχουν αμέτρητες ερμηνείες και για τους δύο κλάδους, αλλά αυτό που τα συνδέει και τα δύο είναι ίσως η εργασία με την αναπνοή.

Ποια είναι η ιστορία και η προέλευσή τους;

Η Yoga είναι μια αρχαία πρακτική που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια, στην Ινδία. Περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία και την ευεξία, και εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος. Έχει βαθιές ρίζες στη φιλοσοφία, το διαλογισμό και την πνευματικότητα και με τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα στυλ.

Από την άλλη, το Pilates, είναι μια πιο σύγχρονη μορφή άσκησης που ξεκίνησε από τον Joseph Pilates στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Pilates σχεδίασε αρχικά μία μέθοδο για την αποκατάσταση τραυματισμένων στρατιωτών, δίνοντας έμφαση στη χρήση ελεγχόμενων κινήσεων για την οικοδόμηση δύναμης, ευελιξίας και σταθερότητας του κορμού. Σε αντίθεση με τη Yoga, το Pilates είναι κατά κύριο λόγο ένα σύστημα φυσικής κατάστασης που εστιάζει σε ακριβείς, ελεγχόμενες κινήσεις.

Ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές ανά κατηγορίες;

Παρά το γεγονός ότι έχουμε την τάση να μπερδεύουμε τη Yoga με το Pilates, υπάρχουν ευδιάκριτες διαφορές. Όσον αφορά την φιλοσοφία και την πνευματικότητα, η Yoga δίνει σημαντική έμφαση στην πνευματικότητα, την επίγνωση και τον διαλογισμό. Πολλά μαθήματα Yoga, ενσωματώνουν τεχνικές αναπνοής και πρακτικές διαλογισμού για την προώθηση της εσωτερικής ειρήνης και της αυτογνωσίας. Το Pilates ωστόσο, ενώ προάγει τη διανοητική εστίαση και συγκέντρωση, δεν έχει το ίδιο πνευματικό ή φιλοσοφικό υπόβαθρο. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής δύναμης και ευλυγισίας του σώματος.

Στη συνέχεια, οι ασκήσεις και οι κινήσεις τους απέχουν αρκετά. Η Yoga αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα στάσεων και ασάνες που ρέουν μαζί σε ακολουθίες. Αυτές οι στάσεις, συχνά κρατούνται για παρατεταμένες περιόδους και περιλαμβάνουν τέντωμα και ενδυνάμωση. Αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής, αποτελεί ο έλεγχος της αναπνοής. Χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει το μυαλό, να ενισχύσει την εστίαση και να διευκολύνει την κίνηση μεταξύ των στάσεων. Το Pilates από την άλλη, ενσωματώνει συγκεκριμένες ασκήσεις που στοχεύουν τους μυς του πυρήνα, με έμφαση στην ακρίβεια και τον έλεγχο. Ενώ δίνει επίσης έμφαση στην ελεγχόμενη αναπνοή, δεν είναι τόσο κεντρικό στην πρακτική όσο στη Yoga. Η σωστή αναπνοή στο Pilates, βοηθά στην υποστήριξη των κινήσεων και τη διατήρηση του πυρήνα.

Σχετικά με τον εξοπλισμό που θα χρειαστείς, η Yoga απαιτεί συνήθως ελάχιστο εξοπλισμό (όπως ένα χαλάκι Yoga και στηρίγματα), ενώ το Pilates, μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μηχανών όπως το reformer, το Cadillac ή την καρέκλα, εκτός από ασκήσεις που βασίζονται σε χαλάκι.

Σε τι θα ωφελούσε η ένταξή τους στη ζωή σου;

Η Yoga συμβάλλει στην προώθηση της συνολικής ευεξίας, της ισορροπίας και της εσωτερικής γαλήνης. Είναι γνωστό ότι μειώνει το στρες, βελτιώνει τη ευελιξία και ενισχύει τη διανοητική διαύγεια. Αντίστοιχα, το Pilates εστιάζει στην οικοδόμηση της δύναμης του πυρήνα, στη βελτίωση της στάσης του σώματος και στην ενίσχυση της επίγνωσης του σώματος. Είναι ιδανικό για όσους αναζητούν καλύτερη φυσική ευθυγράμμιση και πρόληψη τραυματισμών.

Και η Yoga και το Pilates, μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο ζωής. Εκτός από το να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο, θα μπορούσες να ενσωματώσεις στοιχεία και από τις δύο πρακτικές για να πετύχεις μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της ευεξίας σου.

