Nicola Peltz: Την «κράζουν» ότι είναι τεμπέλα – Έκανε μια ταινία σε έξι χρόνια

Η Nicola Peltz «ρίχνει» το γάντι και απαντά στους ακολούθους της, οι οποίοι την κατηγόρησαν για «τεμπελιά», γράφοντάς της χαρακτηριστικά ότι «δεν δουλεύει», ενώ προωθεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την ταινία «Lola».

Η 29χρονη ηθοποιός -η οποία μοιράστηκε μια γλυκιά ανάρτηση για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τον σύζυγό της Μπρούκλιν Μπέκαμ- και νέα σεναριογράφος-σκηνοθέτις είναι κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ.

Ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία μόλις 11 ετών και τώρα ως σεναριογράφος-σκηνοθέτις, η Nicola Peltz μίλησε για διάφορα σχόλια που δέχεται στο Instagram σε συνέντευξή της στο «Byrdie».

«Δέχομαι πολλά άσχημα σχόλια στο Instagram, τα οποία, δυστυχώς, διαβάζω, και πάντα σχολιάζουν: "Δεν δουλεύει"», ανέφερε η ίδια.

«Και αυτό είναι δίκαιο και δεν τους κατηγορώ που το λένε αυτό, γιατί δεν δημοσιεύω την εμπειρία μου με τη ‘’Lola’’ σε κάθε βήμα. Αλλά, πραγματικά, εργάζομαι πάνω σε αυτή την ταινία εδώ και έξι χρόνια. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία», εξήγησε η ίδια.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που η πρώτη της σκηνοθετική προσπάθεια βγήκε τώρα στο κοινό, η Nicola Peltz αποκάλυψε ότι έγραψε το σενάριο όταν ήταν 23 ετών.

«Αισθάνομαι πολλά διαφορετικά πράγματα. Ειλικρινά είμαι τόσο ενθουσιασμένη που όλοι επιτέλους θα μπορέσουν να το δουν. Έχω βάλει την καρδιά και την ψυχή μου σε αυτό», πρόσθεσε.

Η Peltz υποδύεται την πρωταγωνίστρια, μια έφηβη κοπέλα που εργάζεται για να μαζέψει αρκετά χρήματα, ώστε να μπορέσει να βγάλει την ίδια και τον μικρότερο αδελφό της (Luke David Blumm) από το τοξικό σπίτι που μοιράζονται με τη μητέρα τους (Virginia Madsen).

Αποκάλυψε ότι η ιστορία «γεννήθηκε» μέσα από ασκήσεις γραφής που έκανε με την προπονήτρια υποκριτικής της, Nancy Banks.

«Πάντα ήθελα να σκηνοθετήσω, αλλά ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα το έκανα σε κάτι που έγραψα και έπαιξα. Η οικογένεια είναι τα πάντα για μένα και το εννοώ αυτό με όλη μου την καρδιά. Είμαι τόσο κοντά στην οικογένειά μου και στην οικογένεια του Μπρούκλιν και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να ξέρεις ότι έχεις ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης. Είναι μεγάλη ευλογία και δεν το θεωρώ ποτέ δεδομένο», πρόσθεσε η ίδια.

Η Vertical Entertainment απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα της ταινίας «Lola» τον Δεκέμβριο, με την ταινία να παίζεται πλέον στις αίθουσες και να είναι διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Πηγή: skai.gr

