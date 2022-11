Χώρισε και η Valerie Bertinelli: Η δεύτερη καλύτερη μέρα της ζωής μου

Η Βαλερί Μπερτινέλι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Tom Vitale τον Μάιο. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για πάνω από 10 χρόνια. Η 62χρονη σταρ του Food Network γιόρτασε την Τρίτη την επισημοποίηση του διαζυγίου της με τον Tom Vitale.

Σε ένα ειλικρινές ξέσπασμά της, που κατέγραψε η Βαλερί Μπερτινέλι σε ένα αεροδρόμιο καθ' οδόν για να δει τον γιο της, αποκάλυψε: «Μόλις τηλεφώνησε ο δικηγόρος μου. Τα χαρτιά είναι όλα υπογεγραμμένα. Είναι έτοιμα να κατατεθούν».

Και πρόσθεσε: «Στις 22/11/22, είμαι και επίσημα διαζευγμένη. Ευτυχισμένα διαζευγμένη. Επιτέλους! Επιτέλους, τελείωσε!».

11.22.22 second best day of my life pic.twitter.com/Il73nVoP9A