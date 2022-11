Ζιζέλ: «Απεταξάμην» τον Τομ Μπρέιντι – Μέχρι και τον φούρνο χαρίζει το μοντέλο - «Σβήνει» τις αναμνήσεις…

Μετά από 13 χρόνια γάμου, ο Τομ Μπρέιντι και η Ζιζέλ έδωσαν τέλος στον γάμο τους, καταλήγοντας σε κάποια συμφωνία για το καλό των παιδιών τους. Για να μην πληγώσουν τα παιδιά σε αυτό το διαζύγιο, το ζευγάρι προσπαθεί να μοιραστεί τη γονική μέριμνα όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί παρόλο που θα ζουν σε διαφορετικά μέρη, θα εξακολουθούν να είναι πολύ κοντά.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα το σούπερ μοντέλο αποφάσισε να αγοράσει ένα πολυτελές σπίτι στο Μαϊάμι Μπιτς και αυτό βρίσκεται απέναντι από την έπαυλη του Τομ Μπρέιντι, η οποία βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Το ακίνητο, αξίας 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι το ιδανικό μέρος για τη Ζιζέλ, για να ξεκινήσει την εργένικη ζωή της και για τα παιδιά της να είναι κοντά στον πρώην σύζυγό της.

DAMNNNNN 👀



Gisele Bündchen (@TomBrady's ex) was already spotted with her kids' jiu-jitsu instructor, Joaquim Valente, out in Costa Rica. 🇨🇷



It's a cold world we live in. 🥶



📸 BACKGRID pic.twitter.com/BjaGhlgEBf