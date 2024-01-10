Στα 68 του χρόνια, μετά από 150 ταινίες στη μακροχρόνια καριέρα του, ο Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, με παρόντες οικογένεια, φίλους και συναδέλφους - ανάμεσά του ο Μάρκ Ράφαλο, που παίζουν μαζί στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα.

Willem Dafoe’s star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/DDS61nN3Pk January 8, 2024

«Είναι τιμητικό να βρίσκομαι εδώ και να συμμετέχω σε αυτό» είπε ο ηθοποιός, δείχνοντας τη διάσημη Λεωφόρο του Χόλιγουντ.

«Είναι υπέροχο να είμαι μέρος αυτής της κοινότητας καλλιτεχνών και ανθρώπων, με το να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική τους οπτική, μας κάνουν να νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και μας ενώνουν» πρόσθεσε ο Νταφόε.

Ως ένας από τους πιο πολυτάλαντους και ιδιαίτερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Νταφόε έχει υποδυθεί διαφορετικούς ρόλους, από τον φλύαρο φαροφύλακα στην ταινία «The Lighthouse», έναν γκάνγκστερ στο «Wild At Heart» του Ντέιβιντ Λιντς και τον Βίνσεντ βαν Γκογκ στο «At Eternity's Gate», μέχρι το Ιησού στον «Τελευταίο Πειρασμό του Ιησού» του Σκορτσέζε, βασισμένο στο βιβλίο του Ν. Καζαντάκη.

Έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ - μία για Α΄ Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του ως Βαν Γκογκ - και τρεις για Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Ο Νταφόε υποδύεται έναν ιδιόρρυθμο επιστήμονα στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα

Στην τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ ήταν παρόντες οι Πέδρο Πασκάλ και Πατρίσια Αρκέτ οι οποίοι εξήραν τη γενναιοδωρία και το ταλέντο του Νταφόε. Ο Πέδρο Πασκάλ επαίνεσε τον Γουίλεμ Νταφόε ως τον «σημαντικότερο δάσκαλό του».

«Επαναπροσδιορίζει την έννοια του επαναστάτη και της πρωτοτυπίας μετατρέποντας τη σε γενναιοδωρία, ακεραιότητα, καλοσύνη και διασκέδαση» είπε ο Πασκάλ μιλώντας για τον «καταπληκτικό φίλο του».

«Θα πω ότι είναι ο καλύτερος Αμερικανός ηθοποιός της εποχής μας» τόνισε.

