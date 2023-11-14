Ο Marlon Wayans αποκαλύπτει: Έχω κόρη που έγινε γιος, ανεύ όρων αγάπη κι αποδοχή

Ο ηθοποιός Marlon Wayans που έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στο «White Chicks» Marlon Wayans, παραχώρησε συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «The Breakfast Club», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως το παιδί του είναι transgender.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η 23χρονη κόρη του Amai είναι πλέον αγόρι και τόνισε το δικό του ταξίδι ως γονέας. Όπως είπε:

«Έχω μια κόρη που έγινε γιος. Η κόρη μου Amai είναι τώρα Kai, και έτσι, μιλάω για τη μετάβαση. Όχι για τη δική του, αλλά τη δική μου μετάβαση ως γονιός, από την άγνοια και την άρνηση στην πλήρη άνευ όρων αγάπη και αποδοχή».

Ο γνωστός ηθοποιός υποστηρίζει πλήρως τον γιο του Kai και εκφράζει τη δέσμευσή του να σέβεται τις επιθυμίες του και να επιτρέπει σε όλα του τα παιδιά του να είναι αληθινά στον εαυτό τους.

«Πρέπει να σεβαστώ τις επιθυμίες τους και ως γονιός, θέλω απλώς τα παιδιά μου να είναι ελεύθερα – ελεύθερα στο πνεύμα, ελεύθερα στη σκέψη, ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους» τόνισε στο τέλος των δηλώσεών του.

