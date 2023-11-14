Μία εταιρεία καλλυντικών με την επωνυμία «The Shelbourne Collective Limited» είναι το νέο επιχειρηματικό βήμα της Adele, όπως αναφέρει η «Mirror».

Η βραβευμένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα την περασμένη εβδομάδα για την ίδρυση της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λονδίνο, η οποία θα επικεντρώνεται στη δημιουργία σειράς καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς.

Adele launches new company as singer makes plans for business venture away from music https://t.co/CCy3EeQgUb pic.twitter.com/p2en4Enfyv — Daily Mail Online (@MailOnline) November 13, 2023

Το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα επιβεβαιώνει τη δήλωση της Λούσι Ντίκις, μάνατζερ της τραγουδίστριας η οποία ανέφερε ότι η επόμενη κίνησή της θα είναι πιθανότατα κάτι εντελώς διαφορετικό από τη μουσική, μετά το τέλος της εξαιρετικά επιτυχημένης παραμονής της στο Λας Βέγκας τον Ιούνιο του 2024. Η σταρ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανό να κάνει ένα διάλειμμα από τις συναυλίες το επόμενο έτος.

«Δεν ξέρω -δεν θα κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι» είχε δηλώσει η Ντίκις στο Metro.co.uk στα βραβεία Music Industry Trusts (MITS) στο Λονδίνο. «Η Adele δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στη ζωή της, οπότε θα εκπλαγώ αν έρθει και κάνει το ίδιο με όλους τους άλλους».

Σημειώνεται ότι η τραγουδίστρια έχει αποδείξει ότι είναι μια ισχυρή επιχειρηματίας, καθώς είναι ήδη ιδιοκτήτρια της πολύ επιτυχημένης εταιρείας Melted Stone Ltd.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα κέρδη της εκτοξεύτηκαν κατακόρυφα από 3.566.954 λίρες το 2020 σε 14.940.260 λίρες το 2021, την ίδια χρονιά που η σταρ κυκλοφόρησε το «30», το οποίο αναδείχθηκε το εμπορικότερο άλμπουμ παγκοσμίως για το 2021, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

