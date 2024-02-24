Την ημέρα που ο Κάρολος και η Νταϊάνα ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στον κόσμο - και ο Πρίγκιπας «πλήγωσε» τη νεαρή Λαίδη Ντι με ένα μόνο επιπόλαιο σχόλιο... Το βασιλικό ζεύγος δημοσιοποίησε τον αρραβώνα του σαν σήμερα πριν 43 χρόνια στις, 24 Φεβρουαρίου 1981.



Στη συνέντευξή για τους αρραβώνες στο BBC στο παλάτι, ο τότε πρίγκιπας είπε ότι ήταν «ενθουσιασμένος και ειλικρινά έκπληκτος» που η Νταϊάνα ήταν έτοιμη να είναι κοντά του, ενώ η Νταϊάνα, κοιτάζοντας ντροπαλά μέσα από τη ξανθιά της φράντζα, περιέγραψε τον μελλοντικό σύζυγό της ως «πραγματικά φοβερό».



Όταν τους ρώτησαν – κατά τη διάρκεια της λήψης φωτογραφιών στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - αν είναι ερωτευμένοι, η απάντηση του Κάρολου στο «φυσικά» της Νταϊάνα ήταν αναπάντεχη: «ερωτευμένος με ό,τι σημαίνει αυτό».



Εκείνη τη στιγμή, η Νταϊάνα γέλασε κάπως αμήχανα από το επιπόλαιο σχόλιο του πρίγκιπα, το οποίο ο Κάρολος συνέχισε, προσθέτοντας: «Το "ερωτευμένος" είναι ανοιχτό στην ερμηνεία του καθενός».



Χρόνια αργότερα, ωστόσο, η πριγκίπισσα είπε στον φωνητικό προπονητής της σε μια ηχογράφηση που αποκαλύφθηκε στο ντοκιμαντέρ Diana: In Her Own Words: «Σκέφτηκα, τι ‘’χοντρή’’ ερώτηση. Έτσι είπα, ‘’Ναι, φυσικά, είμαστε’’ και ο Κάρολος γύρισε και είπε: "Ό,τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος"».

«Και αυτό με έκανε να σαστίσω εντελώς. Σκέφτηκα, τι περίεργη απάντηση. Με τραυμάτισε...» δήλωσε η Νταϊάνα, ενθυμούμενη τον ρομαντικό νεότερο εαυτό της.



