Μία εντελώς διαφορετική για τα δεδομένα τους εμφάνιση – έκαναν πριν λίγες ημέρες ο Kanye West και η σύζυγός του, Bianca Censori.

Η κατά κανόνα σχεδόν γυμνή Censori ντύθηκε και ο διάσημος σύζυγός της κυκλοφόρησε δημοσίως ντυμένος απλά, χωρίς τα συνηθισμένα full face.

Για την ακρίβεια, το ζευγάρι έκανε αυτή την «χαμηλών τόνων» εμφάνιση, στη Φλωρεντία αυτή την εβδομάδα, μετά τον σάλο του Super Bowl όπου ο West - γνωστός ως ΥΕ – ουσιαστικά έβρισε όλους όσους τον κατηγορούν για τον τρόπο που «εκμεταλλεύεται» την γυναίκα του και για την εμμονή του να την φωτογραφίζει γυμνή.

Συγκεκριμένα, η Page Six σχολίασε την τελευταία εμφάνιση της Censori αναφέροντας πως ήταν «εντελώς ντυμένη και καλυμμένη με ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα πάνω από το κεφάλι της και μια oversized μαύρη δερμάτινη καμπαρντίνα».

Ο West από την πλευρά του έκανε και αυτός στροφή σε ένα αρκετά συντηρητικό για τον ίδιο look, φορώντας ένα σκούρο αντιανεμικό με κουκούλα και ασορτί παντελόνι.



Φυσικά, η ντυμένη εκδοχή της Censori δεν κράτησε για πολύ.

Χθες το βράδυ, σε πάρτι στο Μιλάνο όπου και βρίσκεται το ζευγάρι για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ του διάσημου ράπερ, η νεαρή σύζυγος του West, έκανε άλλη μία αποκαλυπτική εμφάνιση και τα φλας πήραν φωτιά.

Σε διαφορετικό event για την εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο, η Bianca φωτογραφήθηκε και πάλι ντυμένη προκλητικά, αλλά σαφως πιο… καλυμμένη, τουλάχιστον από την μέση και πάνω.

#KanyeWest and #BiancaCensori are doing the fashion thing in Milan right now -- and if you're wondering what Bianca was wearing, well... take a look 👉 https://t.co/YVsp6n3pd0 pic.twitter.com/KrdhJgtqr6 — TMZ (@TMZ) February 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.