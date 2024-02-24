Το πρώτο της παιδικό βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει η διάσημη ηθοποιός και σύζυγος του Ράιαν Γκόσλινγκ, Έβα Μέντες.

Το βιβλίο με τίτλο το «Desi, Mami, and the Never-Ending Worries» θα κυκλοφορήσει στα αγγλικά και στα ισπανικά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 από τον Feiwel & Friends του εκδοτικού ομίλου Macmillan Children's Publishing Group

Το βιβλίο, που εικονογραφήθηκε από την Άμπι Μπράιαντ, επικεντρώνεται σε ένα κορίτσι που ονομάζεται Ντέσι και φοβάται τα τέρατα κάτω από το κρεβάτι της. Ωστόσο, η μητέρα της τη βοηθά να ξεπεράσει τους νυχτερινούς φόβους και τα προβλήματα πριν τον ύπνο.

«Το “Desi, Mami & the Never-Ending Worries” είναι μία επιστολή αγάπης προς τα παιδιά μου και τα δικά σας. Το να μάθουμε πώς να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί για εμάς και όχι εναντίον μας είναι πιο εύκολο να το πούμε παρά να το κάνουμε! Στο σπίτι μου και στο Desi's, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις ατελείωτες ανησυχίες και αγωνίες που έχουμε όλοι, έτσι ώστε αυτές οι αρνητικές σκέψεις να μην κυριαρχήσουν» είπε η ηθοποιός.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζομαι αυτήν την προσωπική ιστορία μαζί σας» πρόσθεσε.

Ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι η Μέντες έγραψε μια διασκεδαστική και διδακτική ιστορία μιας μητέρας και μιας κόρης που συνεργάζονται για να πέσουν επιτέλους για ύπνο και ότι οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια εικόνα από τη ζωή της οικογένειας της Έβα Μέντες και του συζύγου της, ηθοποιού Ράιαν Γκόσλινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

