Tom Brady-Gerard Pique: Σακίρα και Ζιζέλ τους παράτησα και βρήκαν παρηγοριά στους γυμναστές τους

Η Ζιζέλ από τη Βραζιλία και η Σακίρα από την Κολομβία -και οι δύο διάσημες και επιτυχημένες- χώρισαν από τους πιο γνωστούς αθλητές του κόσμου: τον Τομ Μπρέιντι και τον Πικέ.

Και οι δύο είχαν μια δύσκολη χρονιά, καθώς είδαν τους γάμους τους με τους δύο αυτούς αστέρες του αθλητισμού να τελειώνουν για διάφορους λόγους και ο χωρισμός τους να γίνεται «τροφή» για όλα τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά και εφημερίδες. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και οι δύο διάσημες γυναίκες έχουν αφήσει πίσω την προηγούμενη ζωή τους και έχουν βρει παρηγοριά σε άνδρες που βρίσκονται κοντά τους: τους προσωπικούς τους γυμναστές.

Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ έσπευσε να εμφανιστεί με άλλον σύντροφο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο προπονητής της στο ζίου-ζίτσου, ο συμπατριώτης της Joaquim Valente. Μάλιστα, η Ζιζέλ πήγε διακοπές στην Κόστα Ρίκα με τα παιδιά της, αλλά εθεάθη και με τον Valente.

Today's cover: Gisele Bündchen’s pics with Joaquim Valente ‘show Tom Brady what he’s missing’ https://t.co/eqtJ4oTAvJ pic.twitter.com/Ed8CxSZJfg

Αν και λέει ότι πήγε για να εκπαιδεύσει τα παιδιά της, οι φωτογράφοι την απαθανάτισαν αρκετά χαλαρή και άνετη με τον Joaquim, οπότε δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι υπάρχει ρομαντική σχέση μεταξύ τους και ότι κανένας από τους δύο δεν το έχει πραγματικά αρνηθεί.

Η άλλη νοτιοαμερικανίδα σούπερ σταρ που χώρισε φέτος είναι η Σακίρα. Ο χωρισμός ήταν τόσο επώδυνος για την ίδια, που τον αποτύπωσε ακόμη και στο τραγούδι της «Monotonía». Σήμερα όμως, το κορίτσι από την Barranquilla της Κολομβίας έχει ξεπεράσει τον πρώην σύζυγό της και περνάει υπέροχα με τον δάσκαλο του σερφ.

Today's cover: Gisele Bündchen’s pics with Joaquim Valente ‘show Tom Brady what he’s missing’ https://t.co/eqtJ4oTAvJ pic.twitter.com/Ed8CxSZJfg

Ο φερόμενος νέος της σύντροφος είναι 24 ετών, ονομάζεται Gorka Ezkurdia και βρέθηκε δίπλα στη Σακίρα στο ταξίδι που έκανε στις παραλίες της Cantabria, στη βόρεια Ισπανία, με την οποία φαίνεται να νιώθει πολύ άνετα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί, οπότε ήδη γίνεται λόγος για κάτι παραπάνω από επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο.

Έτσι, αυτές οι δύο ισχυρές γυναίκες, με το λατινικό αίμα να κυλάει στις φλέβες τους, δεν έχασαν χρόνο και, τουλάχιστον, περνούν καλά με δύο άνδρες που βρίσκονται κοντά τους, κάτι που είναι λογικό, αφού όντας προσωπικοί τους προπονητές η σχέση είναι συνήθως στενή και με την πιθανότητα να γίνει κάτι περισσότερο.

Shakira forgets Piqué and is spotted with a possible new love; see photoshttps://t.co/WfKfY27G8N#EntertainmentNews pic.twitter.com/23Ittn6rUa