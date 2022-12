Η Victoria Beckham τράβηξε κρυφά video τον David να τραγουδά το «All I Want For Christmas Is You»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απολάμβανε ένα φλιτζάνι καφέ, καθώς καθόταν στον πάγκο της κουζίνας τους και τραγουδούσε το γνωστό σε όλους μας τραγούδι

Η Βικτόρια Μπέκαμ την «έφερε» στον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς τον βιντεοσκόπησε κρυφά να τραγουδά το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Μάλιστα, το πρώην Spice Girl «ανέβασε» και το βίντεο στο Instagram με τον πρώην ποδοσφαιριστή να τραγουδά την εορταστική επιτυχία του 1994, εν αγνοία του συζύγου της.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απολάμβανε ένα φλιτζάνι καφέ, καθώς καθόταν στον πάγκο της κουζίνας τους και τραγουδούσε το γνωστό σε όλους μας τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ. Έψαχνε στο κινητό του τηλέφωνο, καθώς τραγουδούσε μελωδικά τους στίχους του τραγουδιού, πριν επιλέξει ένα χαμηλότερο τόνο για τη φράση «make my wish come true», αντί για την αρχική πολύ υψηλή νότα της Μαράια.

Στη συνέχεια, ο Ντέιβιντ κοίταξε από το τηλέφωνό του, για να δει τη σύζυγό του να τον καταγράφει, με τη Βικτόρια να γελά και να διασκεδάζει με το τραγούδι του συζύγου της. «Πάλευες με αυτή την υψηλή νότα, έτσι δεν είναι;», του είπε η ίδια χαμογελώντας.

