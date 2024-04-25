Το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, απέρριψε ομόφωνα την πρόταση για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στη λίμνη Πουρναρίου και την τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η απόφαση του ΔΣ κάνει λόγο για «πλήρη παράλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που θα είχε η εγκατάσταση αυτή στο περιβάλλον και την ομαλή λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος της λίμνης»

Το οικοσύστημα της λίμνης Πουρναρίου αποτελεί πλούσιο βιότοπο, φιλοξενώντας μια ποικιλία αξιοσημείωτων ειδών, όπως κυπρίνοι, στρωσίδια, πινδοβίνοι, μπριάνες, λιάρες, μουστακάτοι, τυλιανοί, άγριες πέστροφες, χέλια και ψευδοφοξίνοι,που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Επιπλέον, ο υδροβιότοπος της λίμνης αποτελεί περιοχή μοναδικής ομορφιάς και σημαντικής οικολογικής αξίας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμαρχος Αρταίων επεσήμανε την ανάγκη για συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα του τόπου τους και να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις για την ανάδειξη της περιοχής.

Φωτογραφία της λίμνης Πουρναρίου από το discoverarta.gr

Πηγή: skai.gr

