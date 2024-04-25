Συνεκπαίδευση μαχητικών αεροσκαφών Ελλάδας και Ιταλίας

Συνεκπαίδευση με μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε από 23 έως και 24 Απριλίου.

‘Οπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 8 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 52+ Advanced της 335 Μοίρας και της 336 Μοίρας από την 116 Πτέρυγα Μάχης ενώ η Ιταλική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με 12 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Κατά την διάρκειά της συνεκπαίδευσης, εκτελέστηκαν συνολικά 3 αποστολές Dissimilar Air CombatTraining (DACT) 4 Vs 4 αυξανόμενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας.

Συγκεκριμένα, στις 23 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολές DACT εντός του FIR Μπρίντιζι με ενδιάμεση προσγείωσητων 4 F-16 Block 52+ Advanced της 335 Μοίρας στην αεροπορική βάση Gioia del Colle ενώ στις 24 Απριλίου πραγματοποιήθηκε μία αποστολή DACT εντός του FIR Αθηνών.

Σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ήταν η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό επίπεδο, καταλήγει η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

