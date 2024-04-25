Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις 10 μ.μ. στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στην πλατεία Ταχυδρομείου μπροστά από την Ιατρική Σχολή όταν ένας άνδρας άρχισε στα καλά καθούμενα να βγάζει τα ρούχα του και να γδύνεται.

Το περιστατικό έγινε σε κοινή θέα τη στιγμή που αρκετός κόσμος βρισκόταν στις παρακείμενες καφετέριες. Ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο με τους αστυνομικούς να προλαβαίνουν το 50χρονο άνδρα πριν… ξεγυμνωθεί κάνοντάς του συστάσεις.

Ο άνδρας υπάκουσε στις συστάσεις που του έγιναν και το επεισόδιο έληξε γρήγορα χωρίς να πάρει περεταίρω διαστάσεις…

