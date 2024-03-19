Tι συμβαίνει τελικά με την Κέιτ Μίντλεντον;

Σε φάρμα που πουλάει φρέσκα προϊόντα από τα αγροκτήματα του κάστρου του Ουίνδσορ εθεάθη το Σάββατο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, κατά κόσμο Κέιτ Μίντλεντον. Την συνόδευε ο σύζυγος της πρίγκιπας Γουίλιαμ και σύμφωνα με μαρτυρίες φαινόταν «καλά στην υγεία της, ήταν χαλαρή και πολύ χαρούμενη».

Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα της εφημερίδας Sun το οποίο λέει επίσης πως το πριγκιπικό ζεύγος πρώτα έκανε μια βόλτα μέσα στο κατάστημα και αργότερα ψώνισε. Το συγκεκριμένο παντοπωλείο απέχει μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την έπαυλη τους και συχνά πυκνά το χρησιμοποιούν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως το ζευγάρι παραβρέθηκε και σε αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός πως από αυτές τις δύο δημόσιες εμφανίσεις δεν υπάρχει καμία φωτογραφία. Ούτε ερασιτεχνική ούτε πολύ περισσότερο μια επίσημη.

Η τελευταία θα έβαζε τέλος σε όλα τα σενάρια που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγο της. Έτσι, οι θεωρίες συνομωσίας, αντί να κοπάσουν, έχουν φουντώσει ακόμη περισσότερο.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον βρετανικό τύπο, κυρίως τον σκανδαλοθηρικό, έχει «χυθεί πολύ μελάνι» για το τι πραγματικά συμβαίνει στα βρετανικά ανάκτορα.

Και ως ένα βαθμό όχι αδίκως αν αναλογιστεί κανείς πως η τελευταία φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε δημόσια ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες και εκτός από τους δικούς της πολύ κοντινούς ανθρώπους δεν την έχει δει κανείς άλλος.

Κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν είναι άκρως αμφιλεγόμενες. Μια από τις πιο πρόσφατες δε, όπου η Κέιτ Μίντλεντον ποζάρει περιχαρής με τα τρία της παιδιά στο κήπο τους σπιτιού τους αποδείχθηκε πειραγμένη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σκάνδαλο άνευ προηγουμένου. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε έναν πρωτοφανή επικοινωνιακό καυγά μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του παλατιού.

Αποτέλεσμα του οποίου ήταν η πριγκίπισσα να αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι η ίδια πείραξε τη φωτογραφία, ζητώντας συγνώμη για τη σύγχυση που προκάλεσε.

Δικαιολογήθηκε λέγοντας πως πρόκειται για μια ερασιτεχνική λήψη, σημειώνοντας παράλληλα πως κάποιες φορές πειραματίζεται με την επεξεργασία φωτογραφιών όπως κάνουν και πολλοί άλλοι.

Με αυτά και με τα άλλα τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, που πρώτα αποκάλυψαν ότι η φωτογραφία ήταν επεξεργασμένη, ζήτησαν από τα ανάκτορα να τους δώσουν την αυθεντική. Κάτι όμως που το παλάτι επίμονα αρνήθηκε να κάνει, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένα νέο κύμα συνωμοσιολογίας αλλά και χλευασμού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. τα ανέκδοτα έδιναν και έπαιρναν. Η ιστορία κατάντησε σαν το παιχνίδι «βρείτε τη διαφορά» μεταξύ δύο φωτογραφιών που στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε «βρείτε το λάθος».

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ με τις υπόνοιες που αφήνουν μερικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει εξωσυζυγική σχέση.

Πάντως σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Sunday Times είναι πολύ πιθανόν η πριγκίπισσα της Ουαλίας να κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στις 31 Μαρτίου στην Θεία Λειτουργία για το Αγγλικανικό Πάσχα ενώ όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στα καθήκοντα της στις 17 Απριλίου όπου και ολοκληρώνονται οι σχολικές διακοπές του Πάσχα στην Βρετανία.

Τέλος είναι πολύ πιθανόν, πάντα σύμφωνα με τον βρετανικό τύπο, μέχρι τότε να κάνει και κάποιες δηλώσεις. Από την μια για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση της υγείας της, για την εγχείρηση δηλαδή που υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στα μέσα του Γενάρη όπου δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες στην δημοσιότητα και από την άλλη για να μιλήσει για όλα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Αλλά όλα αυτά, προς το παρόν, ανήκουν σε ένα από τα πολλά σενάρια των βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Μέχρι νεωτέρας λοιπόν αυτό που γνωρίζουμε επίσημα από το παλάτι είναι πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναρρώνει και στο πλευρό της βρίσκεται η οικογένεια της.

