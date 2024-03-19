Η Bella Hadid δέχτηκε κριτική από τους θαυμαστές της, αφού στάθηκε όρθια πάνω σε ένα άλογο για μια φωτογράφιση στην ιταλική «Vogue».

Το 27χρονο μοντέλο, που λατρεύει τα ζώα και ιδιαίτερα τα άλογα, πόζαρε πάνω στο ζώο με πολλούς θαυμαστές να ανησυχούν ότι θα μπορούσε να το πληγώσει.

Η Bella Hadid δημοσίευσε βίντεο και εικόνες από τη συγκεκριμένη φωτογράφιση στο Instagram και πολλοί χρήστες έσπευσαν να εκφράσουν την περιφρόνησή τους.

Αρκετοί χρήστες έγραψαν: «Καημένο άλογο», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν πονάει το άλογο όταν στέκεσαι πάνω του;».

Ωστόσο, άλλοι θαυμαστές επαίνεσαν τη φωτογράφιση, με έναν να γράφει: «Μείνε πάνω στο άλογο! Λατρεύουμε την ιππασία».

Στη συνέντευξη που έδωσε στην ιταλική «Vogue», η Bella ανέφερε ότι αισθάνεται «καθαρή» και παρούσα για πρώτη φορά στη ζωή της, σχεδόν τρία χρόνια μετά από ένα «burnout» που βίωσε.

«Νιώθω τόσο τυχερή που περιβάλλομαι από την οικογένεια και τους φίλους μου. Έχω μια απίστευτη ομάδα. Αποτελείται από δημιουργικούς ανθρώπους που με εμπνέουν καθημερινά. Αισθάνομαι ότι από τη στιγμή που μπόρεσα επιτέλους να πορευτώ μέσα στην αλήθεια μου, όλα και όλοι ευθυγραμμίστηκαν με το πεπρωμένο μου».

Το διάσημο μοντέλο είχε μιλήσει στο παρελθόν για τους αγώνες της με την ψυχική υγεία σε μια ανάρτηση στο Instagram το 2021, όπου συμβούλευε όσους αγωνίζονται να θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι αληθινά. Για όποιον αγωνίζεται, παρακαλώ να το θυμάστε αυτό. Μερικές φορές το μόνο που πρέπει να ακούσετε είναι ότι δεν είστε μόνοι.

Έχω περάσει αρκετές καταρρεύσεις και εξουθένωση για να ξέρω το εξής: αν δουλέψεις αρκετά σκληρά με τον εαυτό σου, περνώντας χρόνο μόνος σου για να καταλάβεις τα τραύματά σου, τις χαρές και τη ρουτίνα σου, θα είσαι πάντα σε θέση να καταλάβεις ή να μάθεις περισσότερα για τον πόνο σου και πώς να τον χειριστείς», είχε γράψει στην ανάρτησή της.



