Μαρίνα Σάττι: Θα είναι η φωνή της Άριελ στην ταινία «Η Μικρή Γοργόνα»

Η «Μικρή Γοργόνα», η νέα πολυαναμενόμενη live-action ταινία της Disney σε σκηνοθεσία του Rob Marshall, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαΐου

Περίπου δύο μήνες πριν, το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» («The Little Mermaid»), δόθηκε στο «φως» της δημοσιότητας κι εμείς ρίξαμε μια πιο ολοκληρωμένη ματιά στον υποβρύχιο κόσμο της Άριελ, με την πρωταγωνίστρια Halle Bailey να κλέβει τις εντυπώσεις με την υπέροχη, μελωδική φωνή της.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Μαΐου και σε αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ξανά τα εμβληματικά και αγαπημένα μουσικά τραγούδια της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των «Part of Your World» και «Kiss the Girl».

Στην ελληνική μεταγλώττιση, η γοργόνα Άριελ, η πρωταγωνίστρια στον μαγικό υποβρύχιο κόσμο του κλασικού παραμυθιού του Hans Christian Andersen που θέλει να γνωρίσει τον κόσμο τον ανθρώπων, θα έχει τη φωνή της ταλαντούχας μουσικού και ερμηνεύτριας Μαρίνας Σάττι.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Σάττι χαρίζει τη φωνή της σε ηρωίδα της Disney, αφού στο παρελθόν ερμήνευσε τη «Μοάνα» (Βαϊάνα στα ελληνικά) στην ομώνυμη ταινία του 2016.

